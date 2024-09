Nachbericht: Bundesfinale JtfO und Schüler:innen Achter Cups 2024

In diesem Jahr gab es für alle Sportler:innen, die nur in den Achter Cups gestartet sind ein Rahmenprogramm, an dem die Sportler:innen inklusive der Betreuer:innen teilnehmen konnten.

Am Dienstag Nachmittag wurden für die Schüler:innen Sightseeing-Touren angeboten, bei denen sie mithilfe eines erfahrenen Tour-Guides die berliner Innenstadt entdecken konnten. Nach der Sightseeing im Herzen Berlins ging es für alle Teilnehmenden zur Rudergesellschaft Wiking, bei der mithilfe der Stiftung Ruderclub Deutschland und ihrem stellvertretenden Vorsitzenden Michael Buchheit zum Abendessen eingeladen wurde. Im Anschluss an das Abendessen wurde in historischem Ambiente der Film "boys in the boat" gezeigt.

An dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an Michael Buchheit, der Stiftung Ruderclub Deutschland und der RG Wiking!