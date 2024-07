Neuer Tag, neues Glück

Nach Silber mit dem leichten Doppelzweier in Tokio wollte Jonathan Rommelmann in Paris seine zweiten olympischen Spiele bestreiten. Doch er verpasste zusammen mit Bootspartner Paul Leerkamp die Qualifikation. In Paris ist Rommelmann trotzdem, aber anders als geplant: als Zuschauer und als Unterstützer seines jüngeren Bruders Julius, der Ersatzruderer des Männer-Doppelvierers ist. Seine Erlebnisse an und neben der Strecke beschreibt der 29-Jährige in dieser Kolumne.

Die Nacht hat es durchgeregnet, aber bis zum Morgen hat sich endlich die Sonne durchgekämpft. Erster Tagespunkt: Frühsport. Wobei früh eher relativ ist. Ich habe ja immerhin Urlaub. Bis wir umgezogen sind, hat der Regen bereits wieder die Oberhand. Aber hilft ja alles nichts.

Nach dem Sport wird entspannt gefrühstückt. Unser einziger Termin heute: Das Clueso-Konzert in der Team D-Fan Zone um 17 Uhr. Vorher müssen wir aber noch den Campingplatz wechseln, da unser aktueller Platz in den nächsten Tagen bereits ausgebucht ist.

Auf dem neuen Platz bekommen wir eine völlig durchweichte Schlammwiese zugewiesen und es kommt, wie es kommen musste: Wir bleiben stecken. Der Camper wiegt über drei Tonnen und hat Vorderradantrieb. Aus eigener Kraft bewegen wir uns keinen Zentimeter mehr.

Es dauert allerdings keine Minute, bis unsere Misere den benachbarten Holländern auffällt.

Zusammen schaffen wir es, das Wohnmobil aus dem Schlamm zu befreien.

Sport verbindet auch abseits der Stadien. Auch das sind olympische Spiele.

Etwas später als geplant brechen wir Richtung Fan Zone am Deutschen Haus auf.

Die Heimat des Team D in Paris bildet ein Rugbystadion. Das eigentliche Deutsche Haus liegt in den Räumen an der Tribüne und die Fan Zone füllt das ganze Spielfeld aus. Verpflegungs- und Merchandise-Stände, ein Basketballkorb, eine Wasserrutschbahn und einige weitere Attraktionen. Hier kann man sich den ganzen Tag beschäftigen während man auf den riesigen Leinwänden Team Deutschland zujubelt.

Die Stimmung ist Hammer. Parallel zum Konzert läuft auf den Bildschirmen Handball. Deutschland gegen Schweden.

Als Clueso zu seinem letzten Song ansetzt, passiert das Unglaubliche.

Lukas Märtens bestreitet das Finale über 400m Freistil und liegt von Anfang an in Führung.

Das ganze Stadion klebt jetzt mit den Augen am Bildschirm und feuert Lukas an.

Nur noch wenige Züge.

GOLD für Deutschland!!

Die erste Goldmedaille für das deutsche Team bei diesen Spielen.

Was ein Schlusspunkt für diesen Abend.