Noch ein Jahr bis zu den FISU World University Games

Ein internationales Sommer-Event mit 18 Sportarten und umfangreichem Festivalprogramm

Der Countdown läuft! In genau einem Jahr, am 16. Juli 2025, beginnen die Rhine-Ruhr 2025 FISU World University Games – das größte Multisport-Event der Welt im kommenden Jahr. Ein innovatives Konzept des Organisationskomitees sichert die Durchführung dieser Veranstaltung im vorgegebenen finanziellen Rahmen. Zwischen dem 16. und 27. Juli 2025 werden 18 Sportarten sowie ein umfassendes Entertainment-Programm Sportdeutschland ein internationales Sportfestival mit studentischen Spitzensportler:innen aus aller Welt bieten.

Anpassung des Veranstaltungskonzepts

Aufgrund inflationsbedingter Preissteigerungen seit der Budgetfestlegung 2019, die durch die aktuelle Haushaltslage nicht durch öffentliche Mittel gedeckt werden konnten, war eine grundlegende Anpassung des Veranstaltungskonzeptes notwendig. Das Organisationskomitee unter der Leitung von CEO Niklas Börger hat daher ein alternatives Konzept erarbeitet, das gemeinsam mit dem Allgemeinen Deutschen Hochschulsportverband (adh), dem Land Nordrhein-Westfalen und dem Bund abgestimmt sowie mit der FISU neu verhandelt wurde. Dadurch können alle Wettkämpfe stattfinden, allerdings mussten einige Sportstätten und Programmpunkte regional neu verteilt werden.

Kompaktes Event im Herzen Nordrhein-Westfalens

Die Rhine-Ruhr 2025 FISU World University Games werden nun kompakter im Herzen Nordrhein-Westfalens umgesetzt. Ein Großteil der Veranstaltungen findet in den Städten Bochum, Duisburg, Essen und Mülheim an der Ruhr statt. Durch die Verdichtung der Veranstaltungsstätten und verkürzte Transportwege wird eine effiziente Durchführung ermöglicht. Die Landeshauptstadt Düsseldorf wird nach der Anpassung zwar keine Austragungsstätte der Spiele mehr sein, bleibt jedoch Standort für wichtige Elemente wie das Welcome Center, das FISU Family Hotel und das Büro des Organisationskomitees.

Sportarten und Austragungsorte

Die 18 Sportarten, die während der Rhine-Ruhr 2025 FISU World University Games ausgetragen werden, umfassen:

3x3 Basketball

3x3 Rollstuhl Basketball

Badminton

Basketball

Beach Volleyball

Bogensport

Fechten

Geräteturnen

Judo

Leichtathletik

Rhythmische Sportgymnastik

Rudern

Schwimmen

Taekwondo

Tennis

Tischtennis

Volleyball

Wasserball

Wasserspringen

Die Austragungsorte der Spiele sind die folgenden fünf Städte:

Duisburg

Essen

Bochum

Mülheim an der Ruhr

Rudern in Duisburg

Ein Highlight der Spiele wird das Rudern an der Regattabahn Duisburg sein. Nach umfangreicher Modernisierung werden hier 11 Medaillenentscheidungen in einem dreitägigen Wettkampf getroffen. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ruderverband (DRV) wird derzeit eine Site Visit (15./16. Juli) mit Vertretern der FISU, dem adh, dem Organisationskomitee und dem DRV durchgeführt, um den allgemeinen Planungsstand zu überprüfen und die Wettkampfstätte zu inspizieren.

