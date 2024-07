Nordrhein-Westfalen gewinnt die Bundesregatta beim 55. Bundeswettbewerb

Zum Abschluss des 55. Bundeswettbewerbes in Berlin ging es bei der Bundesregatta über 1.000 Meter um die letzten Medaillen. Die Rennen wurden nach den Ergebnissen bei der Langstrecke am Freitag gesetzt.

Um 8:30 Uhr erfolgte der erste Start bei den Jungen-Einern der 13-jährigen. Direkt nach den Rennen konnten die Plätze 1 und 2 der jeweiligen Abteilung am Siegersteg anlegen und sich die verdienten Medaillen abholen. Die ersten Medaillen des Tages gingen somit an Ole Schilling von der Ruderjugend Schleswig-Holstein und Lukas Lohse von der Brandenburgischen Ruderjugend. Alle Sportlerinnen und Sportler gaben ihr Bestes, um auf der einen Seite das eigene Rennen so erfolgreich wie möglich zu gestalten und auf der anderen Seite möglichst viele Punkte für die eigene Ruderjugend einzufahren. Die Zuschauer auf der Tribüne und an der Strecke trugen mit ihren lauten Anfeuerungsrufen ihren Teil zu den Ergebnissen bei und mobilisierten die letzten Kraftreserven bei allen Teilnehmenden.

Die Ruderinnen und Ruderer der Ruderjugend NRW absolvierten die 1.000 Meter lange Bundesregatta besonders erfolgreich und holten sich somit Platz 1 in der Gesamtwertung der Bundesregatta. Die Plätze 2 und 3 gingen an die Ruderjugend Sachsen-Anhalt und die Hamburger Ruderjugend.

Der Gesamtsieg und somit auch der Länderpokal geht nach NRW, Sachsen-Anhalt und Hamburg auf den Plätzen 2 und 3

Nach dem ersten Platz in der Gesamtwertung der Langstrecke und dem dritten Platz beim Allgemeinen Sportwettbewerb war der Ruderjugend NRW um die Landesjugendleitungen Valentin Schumacher und Benjamin Bienert der Sieg des Länderpokals nicht mehr zu nehmen. Die Ruderjugend Sachsen-Anhalt erreichte mit ihrem Landesjugendleiter Tim Lauterbach in der Länderpokal-Wertung Platz 2. Platz 3 ging in den Norden an die Hamburger Ruderjugend mit ihrer Vorsitzenden Rosa-Lotta Konerding.

56. Bundeswettbewerb findet in München statt

Zum Abschluss wurde mit München der Ort des nächsten Bundeswettbewerbes verkündet. In der bayerischen Landeshauptstadt wird es im kommenden Jahr vom 26. bis zum 29. Juni 2025 beim 56. Bundeswettbewerb um die Medaillen gehen. Regatta München und die Bayerische Ruderjugend freuen sich auf die Wettbewerbe an der Regattastrecke in Oberschleißheim und so blickt Elias Kraus, der die BW-Flagge überreicht bekam, in seiner Funktion als Vorstand des Ausrichters Regatta München voller Vorfreude auf das kommende Jahr: „Wir freuen uns, den 56. Bundeswettbewerb an der Regattastrecke in München durchzuführen und euch nächstes Jahr alle im Süden begrüßen zu dürfen.“

Nachfolgend gibt es die Gesamtergebnisse des Bundeswettbewerbs als Download.