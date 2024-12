Prof. Dr. Wolfgang Maennig neu im Vorstand der Deutschen Olympischen Akademie

Der Ehrenvorsitzende des Deutschen Ruderverbandes Prof. Dr. Wolfgang Maennig wurde einstimmig von den teilnehmenden Mitgliedorganisationen der Deutschen Olympischen Akademie (DOA) in den Vorstand und in der konstituierenden Sitzung zum Schatzmeister gewählt. Die Vorsitzende der DOA, Frau Prof. Dr. Gudrun Doll-Tepper freut sich, „mit Wolfgang Maennig als Olympiasieger 1988 und Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Hamburg ein hochkarätiges Vorstandsmitglied gefunden“ zu haben.

„Ich freue mich über das mir entgegengebrachte große Vertrauen der DOA-Mitglieder und des DOA-Vorstandes und hoffe, die DOA weiterhin finanziell stabil zu halten und zukunftsgewandte Projekte voranzutreiben“.