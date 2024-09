RBL-Finale in Mülheim an der Ruhr

Die verkürzte RBL-Saison 2024 mit drei Renntagen geht am kommenden Samstag, 21.09.2024, auf der Ruhr in Mülheim zu Ende. Dabei verspricht der Regattatag spannende Rennen.

Welche Mannschaft holt den Tagessieg? Welches Team wird Liga-Champion bei den Frauen und den Männern? Wie schlagen sich die Juniorinnen und Junioren? Diese Fragen klären sich am Rande des MüGa-Parks auf der Ruhr, wenn ab 9 Uhr die Startampel von Rot auf Grün springt.

Bei den Frauen geht der Havel Queen Achter als Tabellenführer (12 Punkte) ins Rennen. Wenn der Ausrutscher in Minden einmalig bleibt und die Damen den Aufwärtstrend aus Rendsburg bestätigen können, wird es für die Alstersprinter aus Hamburg (11), dem Meenzer Express (10) und das Team aus Osnabrück schwer, noch an die Spitze zu kommen. Und vielleicht haben die zwei Wochen seit dem letzten Renntag auf dem Nord-Ostseekanal auch nochmal für einen Leistungsschub beim Überraschungsteam der Saison, dem Sachsen Energie Achter, gesorgt. Mit guten Rennen ist auch da sogar noch ein Treppchenplatz in der Gesamtwertung möglich.

Die Herren gestalten die Saison extrem spannend. Mit dem Sieg aus Rendsburg im Rücken möchte das Melitta Minden – Team Black die Tabellenführung im Revier der engsten Verfolger, dem autosen Sprintteam Mülheim, verteidigen. Aber auch der auf dem NOK zu alter Stärke gewachsene Germania Achter aus Frankfurt will noch ein Wort bei der Punktevergabe mitreden und könnte den anderen Teams noch einen Strich durch die Rechnung machen. Der Platz für die goldene Ananas ist auch noch nicht fix. Hier kämpfen der Hamburg Active City Xpress, der Ottoachter aus Magdeburg, der Männerachter aus Osnabrück und das Hauptstadtsprinter DWB Holding-Team um die begehrten Ligapunkte.

Spannung ist also garantiert und wer am Samstag nicht live vor Ort sein kann, hat die Möglichkeit, sich die Rennen im Livestream bei Sportdeutschland.tv anzuschauen: https://sportdeutschland.tv/ruderbundesliga/rbl-ruder-bundesliga-2024-3-renntag-live-aus-muelheim-ruhr

Die Start- und Ergebnislisten werden wieder zeitnah vom Team Stöbe bereitgestellt: https://www.ppt-gmbh.de/live-streams/ruder-bundesliga/