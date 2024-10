Rechenschaftsbericht Coastal Rowing

Das Fachressort Coastal Rowing ist aus dem 2019 gegründeten Arbeitskreis Coastal Rowing hervorgegangen und hat nach dem Rudertag in Schweinfurt unter der Leitung von Lars Koltermann seine Arbeit aufgenommen.

Mit Veranstaltern von Coastal-Regatten, Sportler:innen und Trainer:innen in dieser Disziplin sowie Vertreter:innen der administrativen Bereiche ist das Ressort fachlich sehr breit aufgestellt, was sich für die Ressortarbeit als überaus wichtig und gewinnbringend erwiesen hat.

Eine der Hauptaufgaben der Anfangszeit war die Schaffung eines belastbaren Regelwerks für Coastal Rowing Regatten. Gemeinsam mit dem Fachressort Wettkampf und der Regelkommission wurde in sehr zielgerichteter Zusammenarbeit ein vorläufiges Regelwerk entwickelt, das sich eng an dem Regelwerk von World Rowing orientiert, gleichzeitig aber den nötigen Spielraum lässt für unsere sich noch entwickelnde Variante des Ruderns. Dieses Regelwerk ist seitdem als Erprobungsmaßnahme gültig und hat sich auf etlichen Coastal-Regatten gut bewähren können.

Im Frühjahr 2022 hat das Fach Ressort eine Arbeitstagung in Hannover durchgeführt, bei der eine Vielzahl von Ideen gesammelt und priorisiert wurden, um das Arbeitsprogramm für die Zeit bis zum nächsten Rudertag festzulegen.

Neben der kontinuierlichen Begleitung der Coastal Rowing Regatten hat das Ressort auch die Nominierungskriterien für die Coastal EM und WM entwickelt und die Durchführung der Qualifikationsveranstaltungen mit den Regattaveranstaltern abgestimmt.

Ein weiteres Thema waren die Coastal-Boote des DRV, einschließlich des Verleihs und des Transports zu den entsprechenden Regatten. Hier muss leider gesagt werden, dass die Bemühungen um die Anschaffung eines für Coastal-Boote optimierten Bootshängers zwar schon dessen Konzeption eingeschlossen haben, mangels Produktionskapazitäten des einzig verbliebenen Herstellers aber bislang nicht in die Tat umgesetzt werden konnten. Hier bleiben wir aber ganz sicher am Ball.

Im November 2022 hat das Fachressort eine sehr gut besuchte und erfolgreiche Fortbildung in Hamburg durchgeführt. Im Vordergrund standen Technikgrundlagen, Wettkampfformate und vor allem auch Sicherheitsaspekte. Im „World Café“-Format wurden zudem Ideen zur Förderung und Verbreiterung der Coastal-Aktivitäten gesammelt.

Eine weitere, für den Herbst 2023 geplante Fortbildung konnte leider wegen diverser Terminkollisionen nicht realisiert werden. Ebenso fiel die für Anfang 2024 in Präsenz geplante Ressortsitzung, u.a. mit Vertreter:innen des Leistungssports und den Regattaveranstaltern, der angespannten Haushaltslage zum Opfer. Mit kurzfristiger Straffung und Virtualisierung konnte aber dennoch sehr intensiv und produktiv über Veranstaltungsorte und -zeitpunkte, über die Vergabe der Nominierungsregatten für EM und WM sowie eine Vielzahl weiterer wichtiger Punkte diskutiert werden. Übrigens hatte zu diesem Zeitpunkt Lars Koltermann, bedingt durch seinen Wechsel in den Vorstand des DRV, die Ressortleitung an Daniel Pankatz übergeben, der bereits seit Gründung des Ressorts mit an Bord war.

Mit der Berufung von Lukas Fehre in das Ressort gab es im ersten Halbjahr 2024 eine sehr erfreuliche Verstärkung des Teams zu vermelden. Mit vereinten Kräften wurde dann auch das klare Highlight des Jahres 2024 angegangen, und zwar die ersten Deutschen Meisterschaften im Coastal Rowing auf der Langstrecke und im Beach Sprint! Die Zusammenarbeit des ausrichtenden Ruderklub Flensburg mit den Ressorts Wettkampf und Coastal Rowing funktionierte von den ersten Überlegungen über die Durchführung der zweieinhalbtägigen Veranstaltung bis zur Ideensammlung für die nächsten Meisterschaftsregatten ganz ausgezeichnet. Es war also kein Wunder, dass unsere ersten deutschen Coastal-Meisterschaften sehr viel Lob von allen Beteiligten ernten konnten.

Über Lob und Anerkennung haben sich aber natürlich auch die weiteren Regattaplätze freuen können, denn die deutsche Coastal-Szene hat mit Amrum, Bremerhaven, Flensburg, Kiel und Stralsund schon eine ganze Reihe bewährter und attraktiver Standorte zur Verfügung. Und an dieser Stelle möchte sich das Ressort ganz herzlich bei allen Regattaveranstaltern, den vielen Unterstützern und Helfern und natürlich ganz besonders bei allen Sportler:innen bedanken, mit denen der Austausch und die Zusammenarbeit stets eine große Freude ist.

Mit der Entscheidung des IOC, den Beach Sprint in die olympischen Disziplinen aufzunehmen, hat mittlerweile der Leistungssport die Verantwortung für die Kaderaktivitäten im Beach Sprint übernommen. Die Zusammenarbeit unseres Ressorts mit diesem Team, insbesondere mit dem Trainer Hendrik Bohnekamp, klappt ebenfalls sehr gut. Die ersten Maßnahmen, wie die in Warnemünde durchgeführte Quali-Veranstaltung für die Coastal-EM in Danzig, wurden v.a. durch Christian Loßmann aus unserem Ressort tatkräftig unterstützt, und wir freuen uns auf den weiteren gemeinsamen Weg in Richtung LA 2028.

Zudem stehen für uns ganz aktuell die Weiterentwicklung des Regelwerks, ein stärkerer Fokus auf die Coastal-Flotte des DRV sowie - und das sicherlich nicht zuletzt - die weitere Attraktivitätssteigerung unserer Disziplin und der Ausbau verschiedener Coastal Rowing Angebote und Formate auf dem Programm.

Über Eure Ideen und Unterstützung bei unseren Bemühungen um eine breitere Basis für das Coastal Rowing in Ruderdeutschland würden wir uns in unserem noch recht jungen Ressort sehr freuen!