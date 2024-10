Rechenschaftsbericht des Beirats Leistungssport

Die Arbeit des Beirats Leistungssport wurde auch in der vergangenen Wahlperiode wieder vorwiegend durch die sportliche Entwicklung und den damit verknüpften Themen geprägt. Im Vergleich zum letzten Bericht lässt sich aber durchaus feststellen, dass sich Themenschwerpunkte verlagert haben. Die Themenfelder Kommunikation, Konzentration der Sportler*innen und Rahmenbedingungen / PoTAS wurden zum Beispiel aufgrund der inzwischen eingeleiteten Veränderungen deutlich weniger häufig und mit anderen inhaltlichen Schwerpunkten diskutiert.

Erheblich mehr Raum haben Personalfragen, sportfachliche Entscheidungen, Nominierungskriterien, strategische Fragen zur langfristigen Entwicklung des Leistungssports im DRV, das Coastal Rowing und standortspezifische Fragen eingenommen. Auch die Entwicklung in der Disziplingruppe Frauen Riemen hat den Beirat immer wieder besonders beschäftigt.

Die Zusammensetzung des Beirats hat sich dabei zwischenzeitlich durch die Umbesetzungen in den entsendenden Gremien etwas verändert. Die manchmal kontroversen und zum Teil sehr persönlichen Ansichten zu verschiedenen Themengebieten haben die Arbeit des Gremiums gewinnbringend geprägt. Gleichwohl wurde immer sachlich und ohne Einschränkungen über die anstehenden Themen und Aufgaben diskutiert, gemeinsam nach Verbesserungs- oder Veränderungsmöglichkeiten gesucht sowie ggf. entsprechende Handlungsempfehlungen formuliert.

Zusätzlich wurden regelmäßig Gäste mit der notwendigen Fachexpertise zu unseren Beratungen hinzugezogen. Cheftrainerin Brigitte Bielig, Dirk Brockmann als Disziplintrainer für den Bereich Männer Skull sowie der Wissenschaftskoordinator Kay Winkert haben zum Teil mehrfach wertvolle Einblicke und Anregungen aus ihren Arbeitsbereichen geliefert. Aus dem Bereich der Athletinnen und Athleten wurden Ergebnisse von Befragungen sowie spezifische statistische Auswertungen durch Larina und Jonas Wiesen eingebracht. Sie haben damit zur Versachlichung der in der Vergangenheit zum Teil sehr emotional geführten Debatten im DRV beigetragen.

Die Mitglieder des Beirats wurden in der zurückliegenden Wahlperiode zudem von Athletinnen und Athleten, Vereinsvertreterinnen und Vereinsvertretern, Trainerinnen und Trainern sowie Funktionsträgerinnen und Funktionsträgern des DRV kontaktiert. Ihre Anliegen wurden aufgenommen und in die Beratungen des Beirats eingebracht, bzw. der Sachstand zum jeweiligen Thema erörtert und kommuniziert.

Insgesamt war die Arbeit des Beirats auch in dieser Wahlperiode wieder durch ein hohes Maß an Vertraulichkeit, respektvollem Umgang sowie dem Willen zur sachlichen Problemlösung geprägt. Die Entscheidungen der sportlichen Führung des DRV wurden klar und transparent dargelegt. Kritische Nachfragen oder Anmerkungen wurden entsprechend erörtert. Mögliche Risiken wurden, so weit möglich, eingeschätzt und abgewogen.

Als Daueraufgaben und damit strukturell zu bearbeitende Themen haben sich folgende Blöcke herausgestellt:

1. Kommunikation

Am Themenfeld Kommunikation wurde bereits viel gearbeitet und entsprechende Maßnahmen dazu im vergangenen Olympiazyklus umgesetzt. Gleichwohl bleibt das Thema aufgrund der sich weiter wandelnden Medienlandschaft sowie der sich noch schneller verändernden Kommunikationsgewohnheiten gerader junger Sportlerinnen und Sportler, Trainerinnen und Trainer eine Herausforderung für alle Beteiligten und benötigt daher entsprechende Ressourcen.

2. Zusammenarbeit

Auch dieses Themenfeld wurde und wird weiterhin intensiv bearbeitet. Trotzdem wird es eine Herausforderung bleiben, die Zusammenarbeit der Trainerinnen und Trainer auf den unterschiedlichen Ebenen sowie stützpunktintern und -übergreifend zu verbessern und hinter gemeinsamen sportlichen Zielen zu versammeln. Hierfür spielt auch der Bereich der Traineraus- und Weiterbildung eine besondere Rolle und muss entsprechend systemisch mit eingebunden werden.

Zum Ende möchten wir uns besonders bei Larina und Jonas Wiesen als Vertreter der Athletinnen und Athleten bedanken, die diese für sie nicht immer einfache Aufgabe oft auch aus den Trainingslagern wahrgenommen haben. Ebenso möchten wir uns bei Daniela Geuke für das Erstellen der manchmal sehr kurzfristigen Einladungen, der Protokolle sowie den reibungslosen Informationsfluss bedanken.

Für die nächste Wahlperiode weisen wir darauf hin, dass die Beratungen in der Regel monatlich und aufgrund der Zusammensetzung meistens online in den Abendstunden stattfinden. Je nach Themenlage können diese auch mal kurzfristig angesetzt werden. Für die konstruktive Mitarbeit im Beirat ist daher eine gewisse Flexibilität und Zuverlässigkeit der Mitglieder notwendig.

Für den Beirat Leistungssport

Klaus Scheerschmidt

Celler Ruderverein