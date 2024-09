Ruderer bei den Landesspielen von Special Olympics in Potsdam dabei

In der Zeit vom 10. bis 13. Juli 2025 finden in Berlin und Brandenburg die gemeinsamen Landesspiele von Special Olympics statt. In Potsdam werden Wettbewerbe in den Sportarten: Boccia, Hockey, Kanu, Radsport, Rudern und Schwimmen ausgetragen.

Rudern wird im Rahmen der Landesspiele erstmalig als eigenständige Regatta von Special Olympics in Deutschland ausgetragen. Gerudert wird auf der Potsdamer Regattastrecke auf dem Templiner See. Etwa 120 Teilnehmer (Special Olympics, Gastruderer und Besucher) sollen bei den Anerkennungs- und Demonstrationswettbewerben sowie im wettbewerbsfreien Angebot an den Start gehen. Die Anerkennungswettbewerbe dienen der Qualifikation für die Nationalen Spiele.

Die Veranstaltung wird unterstützt durch das Kompetenzzentrum des DRV in Rüdersdorf und die Potsdamer Ruder-Gesellschaft.

Hintergrund: Seit Juni 2024 gehört Rudern zu den offiziellen Sportarten von Special Olympics Deutschland (SOD) und hat damit die Möglichkeit, bei den nächsten Nationalen Spielen Saarland 2026 in das Wettbewerbsprogramm aufgenommen zu werden.

Die Entwicklung von Sportarten wird bewusst von Special Olympics Deutschland gefördert, um den Athletinnen und Athleten mehr Wahlmöglichkeiten zum Ausüben ihrer Sportarten zu bieten. Mit dem Deutschen Ruderverband (DRV) wurde bereits eine Kooperation vereinbart, um mehr Menschen mit geistiger Beeinträchtigung für diese Sportart zu gewinnen und in den Sportvereinen vor Ort barrierefreie und inklusive Angebote zu schaffen.