Ruderinnen aus Hanau erleben Trainingswochenende am Stützpunkt in Berlin

Als Siegerinnen des Schülerinnen Achter Cups 2023 durften sich die Sportlerinnen aus Hanau über den Gewinn eines Trainingswochenendes freuen, das von der Deutschen Ruderjugend finanziert und organisiert wird. Vom 4. – 6. Oktober fand das Trainingswochenende der Sportlerinnen am Ruderstützpunkt in Berlin statt.

Am Freitag stand nach der Anreise ein gemeinsames Abendessen der Sportlerinnen mit Paula Scholz (Betreuerin DRJ) und René Burmeister (Disziplintrainer Frauen Riemen) auf dem Programm. Im Anschluss ging es für die Sportlerinnen zurück zur Unterkunft und der Tag wurde bei Entspannungsübungen ausklingen gelassen.

Der Samstagmorgen startete mit einem Morgenlauf und anschließendem Lauf-ABC mit Paula, ehe es zum Frühstück ging. Nach dem Frühstück stand die erste Rudereinheit auf dem Programm, die von René Burmeister durchgeführt wurde. Innerhalb der Rudereinheit wurde ein Hauptaugenmerk auf die Technik der Sportlerinnen gelegt. So konnte die bereits sehr gute Riemen-Technik auch mithilfe einer Videoanalyse von Einheit zu Einheit kontinuierlich verbessert werden. Nach dem Mittagessen folgte die zweite Sporteinheit im Ruderzentrum Berlin. Diesmal ging es vom Wasser rein in den Athletikraum. Dort erstellte Rene Burmeister ein ruderspezifisches Krafttraining, bei dem die Sportlerinnen an verschiedenen Stationen ihre Schnellkraft sowie ihre Kraftausdauer verbessern konnten. Nach dem Absolvieren der 90-minütigen Athletikeinheit stand für die Sportlerinnen noch ein weiteres Highlight auf dem Programm: Das FESTIVAL OF LIGHTS im Zentrum Berlins.

Beim FESTIVAL OF LIGHTS werden Wahrzeichen, Gebäude, Straßen und bedeutende Plätze der Hauptstadt speziell beleuchtet und so besonders in Szene gesetzt. Die Sportlerinnen bestaunten gemeinsam den Dom, welcher in vielen verschiedenen Farben beleuchtet wurde. Der Samstagabend wurde anschließend in einem Berliner Burgerrestaurant ausklingen gelassen.

Der Sonntagmorgen startete wieder mit einer Frühsporteinheit. Nach dem Frühstück stand die zweite Rudereinheit mit René Burmeister auf dem Programm. Schon bei dieser Einheit waren die Trainingseffekte des vergangenen Tages sichtbar und das Technikleitbild konnte besser umgesetzt werden. Nach dem abschließenden gemeinsamen Mittagessen und einer Feedbackrunde machte sich die Gruppe der Sportlerinnen samt der Betreuerin wieder auf den Heimweg nach Hanau.

Das Feedback der Sportlerinnen zu dem Trainingswochenende fiel sehr positiv aus. Besonders gelobt wurden dabei die Trainingseinheiten mit einem Bundestrainer und die Möglichkeit, einen Bundesstützpunkt mal näher kennenzulernen.