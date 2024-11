Ruderjugendtag Sachsen-Anhalt

Nach vier Jahren steht laut Jugendordnung die Neuwahl des Vorstandes an. Dazu und zum gemeinsamen Austausch trafen sich die Jugendvertreter der Rudervereine aus Sachsen-Anhalt zum Ruderjugendtag in Wittenberg ein.

Am 8. November 2024 fand zum wiederholten Male der Ruderjugendtag der Ruderjugend Sachsen-Anhalt statt. Hier wurde über die vergangenen vier Jahre diskutiert, sowie ausscheidenden Verantwortlichen für ihre Tätigkeiten gedankt. Der ehemalige Landesjugendleiter Tim Lauterbach wurde durch den Ruderverband Sachsen-Anhalt mit der Ehrennadel in Silber geehrt. Neben Kassenbericht, Austauschrunde und Ehrungen durften die Jugendvertreter der Rudervereine einen neuen Vorstand wählen. Dieser leitet die Ruderjugend und erarbeitet gemeinsam mit den Vereinen Strategien zur Stärkung und Zukunftssicherung des Rudersports, ins Besondere in den Bereichen der Kinder und Jugendlichen.

Der neue Vorstand setzt sich wie folgt zusammen:

Vorsitzender: Toni Predel (Ruderclub Alt-Werder Magdeburg) Stellv. Vorsitzender: Mathias Zahn (Weißenfelser Ruderverein) Stellv. Finanzen: Nadja Eggert (Bernburger Ruderclub) Stellv. Regatten / Trainingslager: Andrea Senst (Zschornewitzer Ruderclub) Stellv. Junioren: Karl Zander (Ruderclub Alt-Werder Magdeburg) Stellv. Bildung: Gina Wätzel (Goitzsche Ruderclub Bitterfeld) Stellv. Wanderrudern: Sascha Erhardt (Bernburger Ruderclub) Stellv. Öffentlichkeitsarbeit: Florian Stein (Zschornewitzer Ruderclub)



Der neue Vorstand möchte in den kommenden Jahren die Zusammenarbeit zwischen den Vereinen fördern, neuen Projekten nachgehen und mit der neuen Stelle Stellv. Junioren Perspektiven für Heranwachsende im Sport und der Vereinsverwaltung schaffen.

Im Anschluss an den offiziellen Teil der Veranstaltung ließen die Jugendvertreter mit dem neu gewählten Vorstand den Abend in geselliger Runde ausklingen. Am darauffolgenden Tag fand dann traditionell die Trainerweiterbildung des Verbandes statt.