Saisonabschluss für Junior:innen in Sarpsborg (Norwegen)

Am 28./29. September 2024 findet im norwegischen Sarpsborg der Baltic Cup statt. Traditionell der Abschluss im Regattakalender der deutschen Junior:innen. Der Baltic-Cup ist eine offene Regatta der Ostseeanrainer-Staaten und richtet sich gezielt an Junior:innen der U17-Jahrgänge und des jüngeren U19-Jahrgangs. Er wird jedes Jahr von einem anderen Teilnehmerland ausgerichtet. 2023 fand der Baltic Cup in Hamburg statt. Für den DRV ist es ein Aufbauwettkampf der talentiersten jungen Junior:innen für die folgende Saison. „Der Baltic-Cup soll durch die ersten Einsätze auf internationalem Parkett vor allem Motivation für weitere, größere Einsätze für die deutschen Nationalmannschaften geben,“ sagt U19-Bundestrainer Adrian Bretting. Das ruderische Können wird beim Baltic Cup gleich über zwei Distanzen abgefordert. Am ersten Regattatag finden die Rennen über 2000 Meter statt. Am Sonntag folgen dann noch einmal Rennen über 500 Meter. Die Finals werden über Vorläufe ausgefahren. Der DRV ist in allen zwölf Bootsklassen (beim Baltic Cup werden keine Achter und keine Vierer-mit ausgefahren) vertreten. „Es ist natürlich schwer eine Prognose abzugeben, wie wir sportlich stehen. Ich denke aber schon, dass wir eine schlagkräftige Mannschaft nominiert haben, die sich gut vorbereiten konnte. Wir wollen in vielen Rennen vorne mitrudern und auch die Gesamtwertung verteidigen. Die Stimmung bei den Athlet:innen und Trainer:innen ist in jedem Fall gut und alle freuen sich.“ so Bretting zu den sportlichen Aussichten. Für die Gesamtwertung werden Punkte je nach Platzierung in allen Rennen vergeben. Delegationsleiter Jochen Kühner (Vorstand Deutsche Ruderjugend) ist ebenfalls voller Vorfreude: „Ich freue mich, dass wir wieder mit einer kompletten Mannschaft aus ganz Deutschland nach Sarpsborg anreisen. So geben wir vielen jungen Ruder:innen die Möglichkeit ihre ersten Erfahrungen im Dress der Nationalmannschaft zu sammeln. Natürlich ist es das Ziel, den Sieg in der Gesamtwertung aus dem Vorjahr zu verteidigen.“