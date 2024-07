Schüler:innen Achter Cup 2024 in Berlin Grünau

Für die Teilnehmenden, die nur in den Achter Cups starten, plant die Deutsche Ruderjugend ein Stadt- und Kulturprogramm. Das Programm soll nach den Vorläufen der Achter Cups, also am Nachmittag des 17. September stattfinden. Ebenfalls findet ein gemeinsames Abendessen am 17. September in historischem Rahmen bei der RG Wiking in Berlin statt, zu dem die DRJ in Zusammenarbeit mit der Ruderclub Deutschland Stiftung alle Teilnehmenden, die nur die Achter Cups fahren (inkl. Betreuer), herzlich einladen. Näheres dazu wird nach dem Meldeschluss bekannt gegeben. Eine weitere Neuheit ist das Meldegeld, was für die Startenden erhoben wird. Die Deutsche Ruderjugend erhebt eine Gebühr von 5 € pro Rollsitz.

Bei Fragen zu den Achter Cups können Sie sich jederzeit gerne an Niklas Schumann aus dem Jugendsekretariat wenden.

Die Deutsche Ruderjugend freut sich auf viele Meldungen und spannende Rennen bei den Achter Cups 2024 in Berlin!