Sichtungs- und Auftaktlehrgang: Ein gelungener Start in die neue Saison

Der Sichtungs- und Auftaktlehrgang am BSP Essen bot eine hervorragende Gelegenheit, neue Athletinnen und Athleten willkommen zu heißen und einen ersten Eindruck von ihren Fähigkeiten zu gewinnen. Insgesamt nahmen zehn Ruderinnen und Ruderer teil, darunter fünf neue Gesichter, die bisher nicht bekannt waren.



Die Lehrgangsleitung in Person von Marc Stallberg, dem Bundestrainer Para Rudern, nutzte die Möglichkeit, um sich ein Bild vom aktuellen Leistungsstand der Teilnehmenden zu machen. Wo stehen sie rudertechnisch? Welche Herausforderungen gibt es noch zu bewältigen? Und welche Bereiche sind ausbaufähig? Diese Fragen standen im Mittelpunkt der ersten Trainingseinheiten und der teilweise am OSP Rhein Ruhr durchgeführten Leistungsdiagnostiken.



Besonders erfreulich ist die Verlängerung der Zusammenarbeit mit Krafttrainer Martin Zawieja, dem ehemaligen olympischen Gewichtheber (Bronze in Seoul), um einen weiteren Zyklus. „Wir sind sehr glücklich, dass wir die Kooperation fortsetzen können“, so Stallberg. Auch Zawieja nutzte die Gelegenheit, um sich einen Eindruck von den Athletinnen und Athleten zu verschaffen und erste Einschätzungen abzugeben.



Obwohl es sich um keinen spektakulären Auftakt handelte, war der Lehrgang ein wichtiger Schritt, um die Grundlagen für die kommende Saison zu legen. Die Atmosphäre war produktiv, und die Ergebnisse der Diagnostiken geben Anlass zu optimistischem Blick auf die nächsten Monate.



Der Auftakt in Essen war damit ein gelungener Start in eine hoffentlich erfolgreiche und spannende Saison.