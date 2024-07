Spannende Rennen und beste Stimmung bei den Triple-Meisterschaften 2024

Die „Triple“-Meisterschaften in Werder (Havel) haben auch in diesem Jahr ihrem Ruf als fest etabliertes Highlight im deutschen Regatta-Kalender alle Ehre gemacht. Vom 12. bis 14. Juli 2024 verwandelte sich die Inselstadt erneut in das Zentrum des Rudersports, und die Veranstaltung verlief überaus erfolgreich.

„Es war wirklich schön, wir waren alle sehr zufrieden. Das Wetter hat glücklicherweise trotz schlechter Vorhersage mitgespielt. Es war rundum positiv!“, freut sich Ulrike Hartmann, die Präsidentin des Landesruderverband Brandenburg, die auch im erweiterten Vorstand des Ruder-Klubs Werder (Havel) aktiv ist. Mit allein 580 Student:innen und noch einmal so vielen Aktiven, die bei den Offenen Deutschen Masters-Meisterschaften und dem Deutschen Meisterschaftsrudern im Großboot gestartet sind, war das Event gut besucht und bot zahlreiche spannende Rennen und Begegnungen.

Am Samstagabend fand bereits die Siegerehrung des Allgemeinen Deutschen Hochschulsportverbands (adh) statt. So wurden am Sonntag die Siegerinnen und Sieger der Masters-Meisterschaften und der Großbootmeisterschaft geehrt. Die Ehrungen wurden unter anderem vom Vorsitzenden des DRV, Moritz Petri, und Dajana Pefestorff, der Präsidentin des Kanuverbands durchgeführt. Dies unterstrich die sportartübergreifende Zusammenarbeit zwischen den beiden Verbänden. Im Detail können alle Ergebnisse hier nachgelesen werden.

Besonders hervorzuheben ist die gelungene Mischung aus erfahrenen Athlet:innen und jugendlicher Energie, die den Charme der Triple-Meisterschaft ausmacht und der Veranstaltung jedes Jahr einen besonderen Charme und eine lebendige Atmosphäre verleiht.

Eine Besonderheit war das „Get together“ am Samstagabend im Colonial Café, bei dem sich Teilnehmer:innen und Organisator:innen in entspannter Atmosphäre austauschen und neue Kontakte knüpfen konnten.

Für alle Daheimgebliebenen wurde ein Livestream angeboten, sodass auch sie die spannenden Rennen bequem von zu Hause aus mitverfolgen konnten.

Insgesamt waren die Triple-Meisterschaften 2024 ein voller Erfolg und haben einmal mehr gezeigt, dass Werder (Havel) ein idealer Austragungsort für diese bedeutenden Ruderwettkämpfe ist. Die Organisator:innen und Helfer:innen haben hervorragende Arbeit geleistet und freuen sich bereits auf die kommenden Veranstaltungen.