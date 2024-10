Spannung und Inklusion: Die 28. Deutschen Sprintmeisterschaften in Münster

Am kommenden Wochenende, vom 11. bis 13. Oktober, finden in Münster die 28. Deutschen Sprintmeisterschaften im Rudern statt. Der Münsteraner Regattaverein, ein altbekannter Ausrichter, lädt zu nationalen Titelkämpfen über die 350-m-Sprintdistanz auf dem Aasee ein. In diesem Jahr haben 219 Boote gemeldet, die von etwa 250 Helfer:innen tatkräftig unterstützt werden.

Ein besonderes Highlight der Meisterschaften ist die Premiere der Guide-Rennen. Nachdem im vergangenen Jahr erstmals Para-Rennen ausgetragen wurden, wurden in diesem Jahr sogenannte Guide-Rennen ausgeschrieben. Die Mannschaften in diesen Rennen bestehen zur Hälfte aus Athlet:innen mit Einschränkung, was den integrativen und inklusiven Charakter dieser Rennen unterstreicht.

Für die Zuschauer:innen, die nicht vor Ort sein können, gibt es, wie üblich, Livestreams, die die Rennen über das Wochenende hinweg übertragen.

Samstag, ab 10.45 Uhr: https://sportdeutschland.tv/deutscherruderverband/28-deutsche-sprintmeisterschaften-2024-muenster-samstag

Sonntag, ab 10.50 Uhr: https://sportdeutschland.tv/deutscherruderverband/28-deutsche-sprintmeisterschaften-2024-muenster-sonntag

Die Vorläufe beginnen am Freitag um 16.20 Uhr, und die Spannung ist bereits jetzt spürbar.

Alle Ergebnisse werden unter folgendem Link verfügbar sein: muenster-live.rudernonline.de.

Wir freuen uns auf ein aufregendes Wochenende voller packender Wettkämpfe und hoffen auf zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer, sowohl vor Ort als auch online!