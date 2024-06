Special Olympics Deutschland verkündet Rudern als offizielle Sportart

Special Olympics Deutschland (SOD) erweitert seine Sportartenliste: Ab sofort gehört Rudern zu den offiziellen Sportarten von SOD und hat damit die Möglichkeit, bei den nächsten Nationalen Spielen im Saarland 2026 in das Wettbewerbsprogramm aufgenommen zu werden.

Die Entwicklung von Sportarten wird bewusst von Special Olympics Deutschland gefördert, um den Athletinnen und Athleten mehr Wahlmöglichkeiten zum Ausüben ihrer Sportarten zu bieten. Mit dem Deutschen Ruderverband (DRV) wurde bereits eine Kooperation vereinbart, um mehr Menschen mit geistiger Beeinträchtigung für diese Sportart zu gewinnen und in den Sportvereinen vor Ort barrierefreie und inklusive Angebote zu schaffen.

Marc Hildebrandt, Vorsitzender DRV Fachressort Breitensport, Inklusion und Indoor Rowing, ist zufrieden mit dem Fortschritt der Kooperation zwischen dem DRV und SOD: „Ich freue mich außerordentlich, dass die Sportart Rudern nun in das vielfältige Sportprogramm von Special Olympics Deutschland aufgenommen wurde. Es ist eine großartige Gelegenheit für unsere talentierten Athleten und Athletinnen ihr Können künftig bei Nationalen Spielen unter Beweis zu stellen und diese faszinierende Sportart einem breiteren Publikum anzubieten.“

Glücklich und stolz ist auch Sebastian Stuart , Ruderer, Special Olympics Deutschland, der kämpfen musste, um an Wettbewerben teilnehmen zu dürfen: „Rudern bedeutet für mich Freiheit und Gemeinschaft. Ich freue mich sehr, dass ich nun die Möglichkeit habe, an mehr Wettbewerben teilzunehmen. Viel mehr freue ich mich, dass nun noch mehr Sportler wie ich die Möglichkeit kriegen, zu rudern und mitmachen zu dürfen.“

Rudern ist eine der traditionsreichsten Sportarten in Deutschland. Unter dem Dach des DRV sind fast 500 Vereine und über 80.000 Mitglieder aktiv, die Zahl der Angebote für Athlet: innen mit geistiger Beeinträchtigung sind dagegen noch sehr gering und ausbaufähig. Daher freuen sich alle Haupt- und ehrenamtlich Aktiven im Rudersport gleichermaßen, dass Rudern jetzt als offizielle Sportart bei SOD aufgenommen wurde, um Strukturen und Angebote gemeinsam auszubauen.

„Die Aufnahme von Rudern als offizielle Sportart bei SOD ist ein weiterer wichtiger Schritt zur Inklusion im Sport. Durch die enge Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ruderverband können wir sicherstellen, dass Menschen mit geistiger Beeinträchtigung der Zugang zu dieser anspruchsvollen und schönen Sportart, die in Deutschland eine große Tradition hat, erleichtert wird. Die Möglichkeiten, die sich für unsere Athletinnen und Athleten ergeben werden sind vielseitig, vom breitensportlichen Wanderrudern bis hin zur Teilnahme an Regatten, und tragen weiter zu einer inklusiveren Gesellschaft bei.“, erklärt Anne Breitsprecher, Referentin Sportentwicklung, Wettbewerbe & Sportprojekte.

Rudern bei Special Olympics

Die Zusammenarbeit mit dem DRV wurde bereits 2023 in einer Kooperationsvereinbarung geschlossen, mit dem Ziel mehr Menschen mit geistiger und mehrfacher Beeinträchtigung für den Rudersport zu begeistern und zeitgleich mehr Teilhabe vor Ort in den Vereinen zu ermöglichen, im alltäglichen Sport- und Trainingsbetrieb aber auch bei Wettbewerben. Die ‘Berliner Sommerregatta‘ des Landesruderverbands Berlin am vergangenen Wochenende ist hier ein gelungenes Beispiel, wie Inklusion im organisierten Sport umgesetzt werden kann. Die Öffnung der Regatta war ein Mehrwert für alle Beteiligten.

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage von Special Olympics Deutschland.