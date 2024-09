Stadt Ratzeburg und der DRV präsentieren neue Ruderakademie Ratzeburg

Einweihungsfeierlichkeiten: von der Gründer-Vision zum High-Performance-Center

Auf der Einweihungsfeier ging es nicht nur um die Zukunft der Ruderakademie. Einen Blick zurück lieferte der zu Anfang gezeigte historische Film aus dem Archiv des DRV, in dem der Gründer der Akademie, Karl Adam, von seiner Vision Anfang der 1960er Jahre erzählt: Ein Ausbildungszentrum des Rudersports zu schaffen, um flächendeckend die höchsten Standards und Erfolge im deutschen Rudersport zu erzielen. Eine Vision, die Früchte trug. Der Blick zurück zeigte dennoch, wie klein die Akademie angefangen hat. Die Bildzeitung titelte am 31. März 1965: "Ratzeburg - Ruder-Zentrum in der Baracke". Wenige Monate später fand der Spatenstich zum Bau der Akademie statt. Heute, knapp 60 Jahre später, sollen die größten baulichen und technischen Änderungen seit Gründung der Akademie die Vision von Karl Adam weitertragen und die Athlet:innen mit höchsten Standards in eine erfolgreiche Zukunft begleiten.

Begrüßt wurden die Gäste von Daniel Günther, Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein, Dr. Nina Scheer, Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Herzogtum Lauenburg/Stormarn-Süd, Eckhard Graf, Bürgermeister der Stadt Ratzeburg und Moritz Petri, Vorsitzender des Deutschen Ruderverbands.

Ein großer Dank galt den Fördermittelgebern, die das Projekt finanziell unterstützt haben: Das Bundesministerium des Innern und für Heimat (5,6 Mio. Euro) und das Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport Schleswig-Holstein (7,9 Mio. Euro). Das Projekt hat ein Gesamtvolumen von 16,4 Mio. Euro.

Der Dank galt ebenso dem gesamten Projektteam - dem Fachbereich Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften der Stadt Ratzeburg, dem Generalplaner Streich Grage Architekten sowie der Projektsteuerung Tewis Projektmanagement - und den beteiligten Baufirmen. Als besondere Gäste nahmen die Olympioniken und „Kinder“ der Ruderakademie Maike Evers-Rölver, Lauritz Schoof sowie das Nachwuchstalent Oscar Krause an der Feier teil.

Ministerpräsident Daniel Günther sagte zur Eröffnung: „Der Aus- und Umbau der Ruderakademie in Ratzeburg ist das Leuchtturmprojekt des Rudersports in Schleswig-Holstein. Für den Spitzensport ist die neue Ruderakademie mit neuester Technik, moderner Ausstattung und zeitgemäßen Räumen ein Riesengewinn. Genauso wird auch der Breitensport profitieren, denn die Trainerausbildung in Ratzeburg wird künftig ein neues Level erreichen. Das kommt den Sportlerinnen und Sportlern im ganzen Land zugute, besonders im Jugendbereich.“

Schleswig-Holsteins für den Sport zuständige Innenministerin Dr. Sabine Sütterlin-Waack hebt hervor: „Rudern auf Weltklasseniveau und Ratzeburg - das gehört untrennbar zusammen. Damit das auch zukünftig gilt, haben wir uns als Landesregierung auch sehr für den umfangreichen Aus- und Umbau der Ruderakademie eingesetzt und finanziell unterstützt. Die Ruderakademie ist ein Vorzeigeprojekt für ganz Schleswig-Holstein. Ich war schon beim ersten Spatenstich dabei und freue mich deshalb ganz besonders, dass ich jetzt die modernisierte Akademie in Augenschein nehmen kann und vor allem, dass sie jetzt den Sportlerinnen und Sportlern zur Verfügung steht.“

Dr. Nina Scheer, MdB, kommentiert: „Sport steht für Fairness und Gemeinschaft - und zwar über Nationalitäten hinweg. Er hilft, diese Werte in der Gesellschaft insgesamt zu stärken. Von daher freue ich mich an diesem Tag für die Sportlerinnen und Sportler, die hier trainieren können und auch für die Region, dass der Rudersport hier diese Möglichkeiten nutzt. Im laufenden Haushalt 2024 konnten im parlamentarischen Verfahren geplante Kürzungen im Bereich der Sportförderung verhindert werden. Mit dem derzeit parlamentarisch beratenen Sportfördergesetz soll auch eine nachhaltig tragfähige Fördergrundlage geschaffen werden.“

Bürgermeister Eckhard Graf betont: „Mit dem Abschluss der Sanierungsarbeiten haben wir gemeinsam einen großen Schritt für eine weitere Professionalisierung des nationalen Rudersports vollendet. Damit öffnet sich für die traditionsreiche Geschichte des Ruderspitzensports in Ratzeburg ein wertvolles weiteres Kapitel. Ich freue mich über die Weiterentwicklung der Ruderakademie hier in Ratzeburg und wünsche allen Verantwortlichen und insbesondere allen Nutzerinnen und Nutzern viel Freude am modernen Standort und viel Erfolg auf dem Weg zu Spitzenresultaten auf den Regattastrecken in aller Welt.“

Verbandsvorsitzender Moritz Petri abschließend: „Mit der modernisierten Ruderakademie haben wir nicht nur ein architektonisches Meisterwerk geschaffen, sondern vor allem einen Ort, der den Athlet:innen des Deutschen Ruderverbands die besten Bedingungen für herausragende Leistungen bietet. Die neue Akademie setzt Maßstäbe im internationalen Rudersport und wird Ratzeburg als führenden Standort für Spitzenleistungen im Rudern weiter etablieren.“

Nach dem symbolischen Eröffnungsakt mit Schlüsselübergabe von der Stadt Ratzeburg als Bauherr an die Ruderakademie als Nutzer und dem Durchtrennen des berühmten Roten Bandes, konnte die Akademie in Führungen besichtigt werden. Ein Highlight war das neue Rudermessbecken mit modernster Technik, das einzigartig in Europa ist. Hier wird unter Laborbedingungen der Ruderschlag eines Skullers individuell und das Zusammenspiel innerhalb einer Mannschaft wissenschaftlich ausgemessen und optimiert. Bei angeregten Gesprächen fand der gelungene Nachmittag seinen Ausklang.

Reges Treiben beim Tag der offenen Tür

Gleich am nächsten Tag ging es für das Team der Ruderakademie Ratzeburg weiter. Von 11-17 Uhr konnten alle Interessierten die Ruderakademie in Führungen erkunden. Eine persönliche Einführung gab es von Reinhart Grahn, Leiter der Ruderakademie Ratzeburg. Sein Resümee: „Rund 5 Jahre hat es von der Planung bis zur Fertigstellung gedauert. Es hat uns viel Freude gemacht, dem bunt gemischten Publikum die neuen Bereiche nun präsentieren zu können und sich auszutauschen. Wir haben viel positives Feedback bekommen. Das Interesse war groß und die Fragen zahlreich. Wir sind rundum zufrieden.“

Über das Projekt

Die Ruderakademie Ratzeburg nimmt eine herausgehobene Position im Deutschen Ruderverband e. V. ein. Der Standort gilt seit Jahrzehnten als Verbandszentrum und wurde in der Vergangenheit vom Deutschen Olympischen Sportbund als Bundesleistungszentrum eingestuft. Da die Kapazitäten der Ruderakademie für die geplante Nutzung nicht mehr ausreichend waren, bestand der dringende Bedarf einer baulichen und strukturellen Anpassung aller Bereiche. In einem umfangreichen Modernisierungs-, Umbau- und Erweiterungsprojekt bekam die Ruderakademie ein neues Gesicht und wurde an die Standards des modernen Hochleistungssports angeglichen.

Die Umbau-, Modernisierungs- und Erweiterungsarbeiten betreffen die Bereiche:

Sportinternat

sportmedizinische Diagnostik

Verwaltung und Schulung

Verpflegung

technische Ausrüstung

Bootshallen und Trainingsräume

Außenanlagen

Das Projektteam bildete die Stadt Ratzeburg (Auftraggeber), der Deutsche Ruderverband e.V., die Ruderakademie Ratzeburg, das Architekturbüro Streich-Grage Architekten sowie die Projektsteuerung Tewis Projektmanagement GmbH.

Weitere Informationen unter: www.ratzeburg.de (Rubrik Stadtentwicklung & Bauen)