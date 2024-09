Startschuss für die World Rowing Masters Regatta 2024 in Brandenburg an der Havel

Die World Rowing Masters Regatta (WRMR) 2024 kann beginnen: Nach umfangreichen Vorbereitungen ist alles bereit für den Start der renommierten Veranstaltung. Über 3.500 Sportlerinnen und Sportler aus 51 Ländern wurden bereits am Beetzsee in Brandenburg an der Havel willkommen geheißen. Am Mittwoch, dem 11. September 2024, starten die ersten Wettkämpfe, bevor am Abend die offizielle Eröffnungsfeier stattfindet.

Monatelange Planungen und Arbeiten des ehrenamtlichen Organisationskomitees (OK) waren notwendig, um die infrastrukturellen Voraussetzungen zu schaffen. „Wir haben hier am Beetzsee in den vergangenen zwei Jahrzehnten bereits diverse Welt- und Europameisterschaften erfolgreich organisiert. Doch eine Veranstaltung dieser Größenordnung ist etwas ganz Besonderes“, sagt Uwe Philipp, der langjährige Leiter der Regattastrecke Beetzsee.

Die diesjährige Regatta markiert ein Jubiläum: Es ist die 50. Ausgabe der WRMR, der teilnehmerstärksten Veranstaltung des internationalen Ruderverbandes World Rowing. Dabei treten die Athletinnen und Athleten nicht für ihre Nationen, sondern für ihre Heimatvereine an. Die Regatta ist speziell für Sportlerinnen und Sportler ab 27 Jahren – nach oben gibt es keine Altersgrenze. So sind die ältesten Teilnehmer in diesem Jahr beeindruckende 89 und 98 Jahre alt.

Im Vorfeld der Veranstaltung herrschte rund um die traditionsreiche Sportstätte reger Betrieb. Insgesamt 150 temporäre Stellagen für die etwa 1.500 Boote wurden errichtet. „Dank der Unterstützung von freiwilligen Helfern, den Werkstätten Lebenshilfe Brandenburg-Potsdam und Sponsoren wie der Mittelbrandenburgischen Sparkasse konnten wir diese Herausforderung bewältigen“, betont OK-Vizechef Steffen Christgau.

Etwa 150 Volunteers unterstützen das Event in verschiedenen Bereichen, wie im Start- und Siegerehrungsbereich, bei der Betreuung der Athleten, an Infopunkten oder bei der Unterstützung des Sicherheitspersonals. Zusätzlich sind rund 100 weitere Personen als Vertreter des Weltverbandes, nationale und internationale Schiedsrichter sowie Mitarbeiter unterschiedlicher Dienstleister im Einsatz, um den reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

Die Wettkämpfe finden bis Sonntag statt, jeweils von morgens bis in den späten Nachmittag. Besucher können die Rennen kostenlos verfolgen und sich auf ein vielseitiges Rahmenprogramm mit gastronomischen Angeboten und kulturellen Beiträgen freuen. Weitere Informationen, einschließlich des detaillierten Rennprogramms, sind auf der Webseite der Regatta zu finden: wrmr2024.com.