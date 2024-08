Tag der offenen Tür am 21.09.2024 von 11-17 Uhr: Herzlich willkommen in der neuen Ruderakademie Ratzeburg!

Nach fünfjähriger Planungs- und Bauzeit ist es so weit: Die umfangreichen Modernisierungs- und Umbauarbeiten an der Ruderakademie Ratzeburg sind abgeschlossen. Alle Funktionsbereiche wie Unterbringung, Verpflegung, Training und Diagnostik wurden einbezogen und an die Standards des modernen Leistungssports angeglichen. Herzstück ist das neue Rudermessbecken, das mit modernster Technik überzeugt und einzigartig in Europa ist.

Zur Feier der Fertigstellung laden die Ruderakademie und die Stadt Ratzeburg am Samstag, 21. September 2024 von 11–17 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ein. Groß und Klein sind herzlich willkommen und haben die seltene Gelegenheit, die neue Ruderakademie zu erkunden.

Der Leiter der Ruderakademie, Reinhart Grahn, wird persönlich vor Ort sein und spannende Details zur Geschichte der Ruderakademie preisgeben. Bei Führungen in kleineren Gruppen ist es anschließend möglich, die neuen Bereiche der Akademie zu besichtigen.

Das Team der Ruderakademie Ratzeburg freut sich auf alle, die sich für Architektur und Sport begeistern und die Akademie einmal hautnah erleben wollen!

Das Bauvorhaben wurde gefördert durch: