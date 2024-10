Titelverteidigung geglückt: Hamburg Sieger des zweiten DRJ FINAL FOUR

Zeitgleich zum zweiten DRJ FINAL FOUR fand im Rahmen des SH Netz Cups 2024 das DRJ-Engagementtreffen statt. Insgesamt 11 Personen verbachten ein abwechslungsreiches und stimmungsvolles Wochenende in Rendsburg.

Nach der Anreise am Freitag-Abend stand das Abendessen gemeinsam mit dem DRJ FINAL FOUR auf dem Programm. Dieses wurde genutzt, um sich unter einander besser kennenzulernen.

Der Samstag startete nach dem Frühstück mit der Unterstützung beim Schnupperrudern des DRJ FINAL FOUR. Dort konnten die jungen Engagierten ein Großteil ihres Trainer- und Übungsleiterwissens sehr gut einbringen und die Kinder bei ihren ersten Ruderversuchen tatkräftig unterstützen. Nach der Mittagspause ging es für die Engagierten zum Eventgelände des SH Netz Cups, wo gemeinsam ein DRJ-Stand betreut wurde. Am Abend versammelten sich die Engagierten am Rendsburger Ruderverein, um gemeinsam mit den Gruppen des DRJ FINAL FOUR den Tag ausklingen zu lassen.

Am Sonntag stand noch eine Zukunftswerkstatt zum DRJ-Juniorteam auf dem Programm, in der gemeinsam und in großer Runde überlegt wurde, wie man das Engagement in der DRJ zukünftig verbessern kann und den (jungen) Freiwilligen einen möglichst niedrigschwelligen Einstieg in die DRJ ermöglichen kann. Dabei kamen einige interessante Ergebnisse zusammen, die die Planung von zukünftigen DRJ-Maßnahmen beeinflussen werden.

Nach der Zukunftswerkstatt am Sonntag stand es den Engagierten frei, ob sie den Weg nach Hause antreten oder bei der Standbetreuung beim SH Netz Cup unterstützen.

Auch an dieser Stelle noch einmal ein großes Dankeschön an alle, die am Engagementtreffen teilgenommen haben.

Ohne euer Engagement wäre diese Maßnahme sowie viele weitere DRJ-Maßnahmen nicht umsetzbar!