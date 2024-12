U23 Athletik Trainingslager Kienbaum

In diesem Jahr konnten sich 18 U23-Sportler:innen bestehend aus Teilnehmer:innen der diesjährigen JWM in Kanada sowie U23-Talente der jüngeren Jahrgänge vom 4.12.-9.12.2024 in Kienbaum, dem Olympischen und Paralympischen Trainingszentrum, mit einem vielseitigen Athletik Programm auf die Wintersaison 2024/25 vorbereiten. Die bewährte Leitung unterlag Hendrik Bohnekamp (DRV-Athletiktrainer), unterstützt durch die Trainer:innen Susanne Wegener (DRV) und Matze Helmkamp (Berliner Ruder Club).

Das diesjährige Athletiktrainingslager fokussierte sich darauf, den Sportler:innen nicht nur ein sehr breites athletisches Sportprogramm im optimal ausgestatteten Kienbaum zu ermöglichen, sondern legte verstärkt Wert auf gute Technik und Ausführung, um den Sportler:innen einen guten und möglichst verletzungsfreien Einstieg in die weiter ansteigende Trainingsbelastung im U23 Bereich zu ermöglichen.

Die angebotenen Sport- und Spielarten umfassten detailliertes Krafttechniktraining, Concept2- und RP3-Einheiten, Schwimmen, Laufen, Spinning, Zirkeltraining, Badminton, Tischtennis, Ball- und Teamspiele, sowie essenzielle Koordinations- Stabilisationsübungen auf dem Wackelboard, Pezziball, Ballkissen sowie Mobilisationstraining mit abschließendem Dehnen und rhythmische Zumba. Hier gilt besonderer Dank der Potsdamer Ruderin Florentina Riffel, die als Vortänzerin das U23 Aufsteigerteam perfekt und mit viel Spaß angeleitet hat und die Zumba Tradition der letzten Jahrgänge weiterführte.

Bei allen angebotenen Sportarten und Spielen legten die betreuenden Trainer:innen großen Wert auf eine gute Technik und korrekte Bewegungsausführung und verschaffen sich dabei ebenfalls einen guten Überblick über das aktuelle athletische und konditionelle Leistungsniveaus unserer U23 Aufsteiger. Hervorzuheben ist, dass sich alle Sportler:innen sehr motiviert und interessiert zeigten und sich in den 6 Tagen angebotenen Sportarten technisch wie koordinativ verbessern konnten.

Das Bundesleistungszentrum Kienbaum hat uns nicht nur von den Sportstätten überzeugt, sondern glänzte ebenfalls mit einem abwechslungsreichen und ausgewogenen Speiseplan, der den sehr hohen Kalorienverbrauch und die Bedürfnisse unserer Sportler:innen bestens abdecken konnte.

Zu guter Letzt sei erwähnt, dass besondere Leistungen durch besonderen Team Spirit entstehen. Die gute Stimmung in diesem kleinen, aber feinen Team rundet das ganze Trainingslager sehr positiv ab.

Wir Trainer:innen freuen uns, wenn wir mit diesem Athletiktrainingslager allen Teilnehmer:innen außer einer guten Basis für eine erfolgreiche Saison 2025 die eine oder andere neue Übung für das weiterführende Training in den Vereinen und an den Stützpunkten mitgeben konnten.

„Wir haben im U19 und U23 Bereich vor allem die letzten beiden Jahre versucht die allgemein athletische Ausbildung unserer Nachwuchsathleten quantitativ und qualitativ im Trainingsprozess einen höheren Stellenwert zu geben. Die athletischen Grundvoraussetzungen für den Spitzenbereich sollen damit rechtzeitig gelegt werden. Dieser Lehrgang ist ein wesentlicher Bestandteil, um dieses Vorhaben umzusetzen. Ich freue mich, dass mit Hendrik Bohnekamp, Susanne Wegener und Matthias Helmkamp drei Trainer:innen diesen Lehrgang erfolgreich durchgeführt haben, die gerade auf diesem Gebiet eine hohe Expertise mitbringen“, resümiert U23 Bundestrainer Marcus Schwarzrock.