U23-Europameisterschaft in Racice eröffnet

Mit einer feierlichen Zeremonie ist am Freitagabend die U23-Europameisterschaft 2025 im tschechischen Racice eröffnet worden. Gemeinsam mit Teams aus ganz Europa nahmen auch die deutschen Athletinnen und Athleten an der stimmungsvollen Eröffnungsfeier teil.

Der Deutsche Ruderverband ist in diesem Jahr mit 14 Booten, darunter vier in den Leichtgewichtsklassen, vertreten. Nach den ersten Teamfotos und Eindrücken vom Einmarsch der Nationen steht nun der sportliche Teil im Mittelpunkt: Heute ab 9 Uhr beginnen die Vorläufe und Bahnverteilungsrennen auf dem Regattakurs in Racice.

Die Bilder der Eröffnungsfeier sind in der Galerie von MeinRuderbild zu finden und auch über rudern.de abrufbar.

Der DRV wünscht allen deutschen Teams erfolgreiche Rennen und einen guten Start in die Europameisterschaft.