Umfrage zur Gestaltung der Deutschen Indoor-Rowing Meisterschaften

Das Rudern auf dem Ergometer erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Durch die Aufnahme des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) bei den E-Games liegt ein weiterer Fokus auf diesem Bereich. Daher möchten wir euch zur Gestaltung der Deutschen Indoor-Rowing Meisterschaften sowie zu potenziellen Indoor-Rowing-Veranstaltungen befragen.

Bei den Deutschen Indoor-Rowing Meisterschaften gibt es aktuell im Vergleich zur Weltmeisterschaft (WRICH) Unterschiede bei den angebotenen Streckenlängen sowie bei den angebotenen Gewichtsklassen. In Deutschland werden im Junior B-Bereich 1.500m angeboten und bei den Masterrennen 1.000m. Bei der WRICH hingegen in beiden Fällen 2.000m. Zusätzlich wird dort in allen Alters- und Gewichtsklassen noch die 500m Distanz angeboten. Zusätzlich wird international im Masterbereich auch die Leichtgewichtsklasse angeboten, bei der Deutschen Meisterschaft dagegen nicht.

Im Rahmen der Umfrage möchten wir prüfen, ob die Angleichung an die internationale Ausschreibung bzgl. der Streckenlängen und der angebotenen Gewichtsklassen mehrheitlich gewünscht ist.

Hier geht´s zur UMFRAGE.

Die Teilnahme ist selbstverständlich anoym. Die Umfrage läuft bis zum 27.Oktober 2024. Die Ergebnisse werden nach dem Rudertag veröffentlicht.

Wir freuen uns auf eure Antworten und Anregungen. Danke fürs Mitmachen!