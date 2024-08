Umfrage zur Vereinsentwicklung der Universität Bayreuth

Um die aktuelle Situation in unseren Vereinen besser zu verstehen und gezielte Unterstützung anbieten zu können, bitten wir alle Rudervereine, an der von der Universität Bayreuth durchgeführten Umfrage teilzunehmen. Die Umfrage befasst sich mit der Ressourcenausstattung sowie den spezifischen Herausforderungen und Problemen, mit denen Rudervereine konfrontiert sind.

Das Forschungsprojekt wird im Rahmen einer Masterarbeit der Universität Bayreuth in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ruderverband durchgeführt. Die Ergebnisse der Auswertung werden für die Weiterentwicklung der Vereine und des Verbandes genutzt.

Teilnehmen könnt ihr bis zum 22. September 2024 unter folgenden Link.

Eure Teilnahme ist von großer Bedeutung, um ein umfassendes Bild der aktuellen Lage zu erhalten und gemeinsam Lösungen zu erarbeiten, die unsere Gemeinschaft stärken und den Rudersport weiterentwickeln.

Die Beantwortung wird einige Zeit in Anspruch nehmen (circa 30 Minuten). Dennoch möchten wir euch bitten die Fragen zu beantworten und zu einer Teilnahme ermutigen. Eure persönlichen und ehrlichen Einschätzungen eures Vereins ist für das Forschungsprojekt von immenser Bedeutung.



Für eine benutzerfreundliche Darstellung und Handhabung empfehlen wir eine Bearbeitung an einem Laptop / PC. Bei Fragen könnt ihr euch direkt an Annalena Rosier (annalena.rosier@uni-bayreuth.de) wenden.

Die Daten werden ausschließlich für wissenschaftliche Zwecke verwendet, anonym ausgewertet und streng vertraulich behandelt.

Vielen Dank für eure Hilfe und euer Engagement!

Annalena Rosier und Dr. Christian Brandt

Universität Bayreuth - Lehrstuhl für Sport Governance und Eventmanagement