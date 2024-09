Wanderrudertreffen 2024: Ein voller Erfolg in Regensburg

Vom 20. bis 22. September 2024 versammelten sich in Regensburg Ruderbegeisterte aus ganz Deutschland zum Wanderrudertreffen (WRT) 2024. Mit 220 Teilnehmenden, darunter der jüngste Ruderer des Jahrgangs 2002, war die Veranstaltung bis auf den letzten Platz ausgebucht. Das schöne Wetter zur Anreise und die herzliche Begrüßung sorgten für einen gelungenen Start in das Wochenende.

Der Auftakt am Freitagabend fand in den Clubheimen des Regensburger Ruder-Klubs von 1890 e.V. und des Regensburger Rudervereins von 1898 e.V. statt. Bei entspannter Atmosphäre gab es erste Gelegenheiten, sich auszutauschen und die Mitgliederversammlung des Förderkreises wurde, wie jedes Jahr, abgehalten. Sebastian Kroß, Schatzmeister des Förderkreises, verkündete dabei eine spannende Neuigkeit: Die Webseite „netzwerk-wanderrudern.de“ ist seit Freitag offiziell online. Kroß erklärte: „Wir brauchen jetzt aber konkrete Förderprojekte und alle sind dazu aufgerufen, uns Ideen vorzustellen.“

Erkundung der Region und kulturelle Highlights

Am Samstag standen mehrere Tages-Wanderfahrten zur Wahl, die die Teilnehmenden durch landschaftlich reizvolle Gebiete führten. Die Routen von Eining an der Donau oder Altessing am Main-Donau-Kanal boten atemberaubende Aussichten auf Sehenswürdigkeiten wie das Kloster Weltenburg und die Befreiungshalle. Trotz einer starken Strömung war die Fahrt ein Erlebnis, das von den Teilnehmer:innen als „landschaftlich sehr schön“ beschrieben wurde. Vor Ort wies die Naturschutzbehörde auf wichtige Verhaltensregeln hin, um die einzigartige Natur der Region zu schützen.

Für diejenigen, die lieber an Land bleiben wollten, gab es eine alternative Stadtführung durch Regensburg. Dabei konnten historische Bauten wie der Dom, die Steinerne Brücke und das Schloss besichtigt werden – ein beeindruckender Einblick in die Geschichte dieser vom Krieg weitgehend verschonten Stadt.

Kulinarischer Höhepunkt und geselliger Abend

Das traditionelle Festessen war in diesem Jahr etwas anders gestaltet: Anstelle eines Buffets konnten die Teilnehmer:innen vorab zwischen einem vegetarischen Gericht oder Reh wählen. Das Dreigängemenü, zubereitet von den Gastgebern, wurde in höchsten Tönen gelobt. Der Abend klang bei Musik und Tanz aus – die Stimmung hielt bis spät in die Nacht.

Feierstunde und Ehrungen am Sonntag

Der Höhepunkt des Wochenendes war der Festakt am Sonntag im historischen Reichssaal des alten Rathauses. Hier begrüßte die Oberbürgermeisterin von Regensburg, Gertrud Maltz-Schwarzfischer, die Gäste. Es folgten Ansprachen von Hans Thumann (Regensburger Ruder-Klub), Bernd Ruthemeyer (Regensburger Ruderverein), Moritz Petri (Vorsitzender des Deutschen Ruderverbandes) und Michael Stoffels (Ressortvorsitzender Wanderrudern). Er betonte: „Ein herzliches Dankeschön an die beiden ausrichtenden Vereine und alle Helferinnen und Helfer, die sich dieses Jahr noch mehr als zuvor eingebracht haben. Es war ein ausgesprochen gelungenes Wanderrudertreffen, das großen Appetit auf die kommenden Jahre machen sollte.“.

Die Verleihung der Äquatorpreise war ebenfalls ein wichtiger Programmpunkt. Insgesamt 42 Ruderer und Ruderinnen wurden für ihre herausragenden Leistungen mit dem Äquatorpreis geehrt. Darunter befanden sich sowohl Preisträger, die diese Auszeichnung zum ersten Mal erhielten, als auch erfahrene Ruder:innen, die bereits mehrfach ausgezeichnet wurden. Besonders hervorzuheben ist auch die Verleihung zahlreicher Fahrtenabzeichen und des Wanderruderpreises der verschiedenen Gruppen. Eine genaue Auflistung ist demnächst in der Wanderruderstatistik zu finden.

Ausblick auf das WRT 2025 in Berlin

Zum Abschluss des WRT 2024 wurde der nächste Austragungsort für das Wanderrudertreffen bekannt gegeben: Berlin-Treptow wird das WRT 2025 vom 12. bis 14. September ausrichten. Die Berliner Gastgeber präsentierten ihr Konzept in einem stimmungsvollen Video, bevor ein gemeinsamer Sektempfang den offiziellen Teil des Wochenendes beschloss. Einige Teilnehmer:innen machten sich direkt im Anschluss auf den Weg zu einer Nachfahrt, um die Erlebnisse des Wochenendes auf dem Wasser ausklingen zu lassen.