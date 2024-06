Weg zu den World Rowing Beach Sprint Finals für Junior:innen & Senior:innen

Habt ihr Lust, die neue olympische Disziplin auszuprobieren und euch die Chance auf eine Teilnahme an den World Rowing Beach Sprint Finals zu sichern? Dann meldet euch bis zum 24. Juni 2024 an. Schickt eure Anmeldung per E-Mail an beachsprint@rudern.de. Der Ansprechpartner ist Hendrik Bohnekamp.

Bis zum 27. Juni 2024 erhalten voraussichtlich 24 Athlet:innen (Junior:innen und Senior:innen), basierend auf der Einschätzung der Saisonleistung und den Leistungsvoraussetzungen für den Beach Sprint, eine Einladung zum zentralen Beach Sprint Leistungstest. Dieser findet vom 4. bis 7. Juli 2024 in Kiel statt und umfasst einen 1000m Wettkampftest auf dem Ruderergometer, den „Run-Row-Run-Test“ sowie Beach Sprint Training.

Bis zum 10. Juli 2024 werden die aussichtsreichsten Athlet:innen anhand der Resultate des Leistungstests und weiterer Einschätzungen zum zentralen DRV Beach Sprint Lehrgang in Rostock/Warnemünde eingeladen. Dieser Lehrgang findet vom 29. Juli bis 2. August 2024 statt. Eine Rangliste im Einer (C1x) wird direkt im Anschluss (2.-3. August 2024) im Rahmen der Coastal Regatta in Stralsund ausgefahren.

Die Deutsche Meisterschaften im Beach Sprint, an denen die Teilnahme verpflichtend ist, finden vom 16. bis 18. August 2024 in Flensburg statt.

Weitere Informationen, wie zum Beispiel der genaue Nominierungsweg in den einzelnen Bootsklassen, sind in den Nominierungskriterien 2024 - Nationalmannschaften Beach Sprint - nachzulesen.

Die World Rowing Beach Sprint Finals finden vom 13. bis 15. September 2024 in Genua, Italien statt.