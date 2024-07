Wichtige Ankündigung: Verlängerung des Meldeschlusses für die Coastal DM 2024

Die Organisatoren der ersten Deutschen Meisterschaft im Coastal Rudern in Flensburg haben eine wichtige Änderung bekanntgegeben. Aufgrund der bevorstehenden Regatta in Stralsund, die nächstes Wochenende stattfindet, wurde der Meldeschluss für die Meisterschaft in Flensburg um eine Woche verlängert. Der neue Termin für den Meldeschluss ist jetzt

Mittwoch, der 7. August 2024, um 18:00 Uhr.

Diese Entscheidung ermöglicht es den Athletinnen und Athleten, die Ergebnisse der Stralsunder Regatta abzuwarten, bevor sie ihre Teilnahme an den Meisterschaften in Flensburg bestätigen. Wir erhoffen uns dadurch, dass sich mehr Sportlerinnen und Sportler anmelden und das Teilnehmerfeld noch vielfältiger wird.

Teilnahme und Anmeldung

Interessierte Sportlerinnen und Sportler können sich weiterhin über die Webseite www.coastal-rowing-flensburg.de/regatta-management für die Meisterschaft anmelden. Bitte beachten Sie, dass weiterhin alle Anmeldungen vollständig und korrekt ausgefüllt sein müssen, einschließlich der Angaben zu Privatbooten oder Mietbooten.

Wir freuen uns auf spannende Wettkämpfe und eine rege Teilnahme!