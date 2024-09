Wirfueryannic-Symposium 2.0 – mentale Gesundheit im Sport

Nach der erfolgreichen Premiere im November 2023 in Hamburg wollen wir nun zum zweiten Mal ein Symposium zu mentaler Gesundheit im Sport veranstalten. Am Samstag, den 16.11.2024 am Olympiastützpunkt Rhein-Neckar in Heidelberg.

Wie im vergangenen Jahr konnten wir erneut vier hochkarätige Referent*innen gewinnen, die in vier spannenden Vorträgen schrittweise in das Thema einführen werden, bevor der Tag mit einer Podiumsdiskussion abgeschlossen wird.

Ziel der Veranstaltung ist es, für das Thema ,,mentale Gesundheit im Sport‘‘ zu sensibilisieren und insbesondere auch Informationen und Aufklärung zu Früherkennung, Umgang und den Behandlungsmöglichkeiten von depressiven Episoden bei Sportlerinnen und Sportlern darzustellen. Ebenso wird es im Anschluss an die Vorträge sowie im Rahmen der Podiumsdiskussion genug Raum für Fragen und Anregungen geben.

Die Einladung richtet sich grundsätzlich an alle interessierten Personen – insbesondere aber natürlich an Betreuer und Trainer im Sport, interessierte Eltern und auch an Sportlerinnen und Sportler selbst.

Für Trainerinnen und Trainer kann die Veranstaltung mit acht Unterrichtseinheiten zur Lizenzverlängerung angerechnet werden.

Aufgrund von Spenden und Mitgliedsbeiträgen des Vereins Wirfueryannic e.V. kann die Veranstaltung kostenlos angeboten werden. Für das leibliche wohl wird ausreichend gesorgt sein.

Wir freuen uns auf einen tollen und informativen Austausch in Heidelberg und bedanken uns schon jetzt für die Gastfreundschaft beim Olympiastützpunkt Heidelberg.

Anmeldungen und Fragen gerne an philipp@wirfueryannic.de