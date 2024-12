Women’s Rowing Challenge 2025: Vier Wochen, volle Power!

Bereit für die achte Runde der Women’s Rowing Challenge?

Gemeinsam mit unserem Partner Concept2 starten wir ab dem 1. Januar 2025 in den sportlichen Jahresauftakt. Vier Wochen, vier Challenges – jede mit einer eigenen Distanz, die innerhalb einer Woche absolviert werden kann.

Ob im Verein oder virtuell von zu Hause: Alle Teilnehmerinnen können ihre Leistungen bequem online eintragen. Das große Highlight in diesem Jahr: Die Siegerehrung findet am 2. Februar 2025 im Rahmen der Deutschen Ruderergometer-Meisterschaft in Essen-Kettwig statt.

Sichert euch großartige Preise von Concept2, darunter ein Ruderergometer, ein Paar Skulls und ein exklusives Goodie-Bag für den aktivsten Verein.

Die Anmeldung ist ab sofort möglich – alle Infos findet ihr auf der Event-Seite. Let’s row!