World Rowing Coastal Championships 2024 in Genua in den Startlöchern

Ein weiteres internationales Ruder-Event steht kurz bevor – vom 06.-08. September werden die World Rowing Coastal Championships 2024 im italienischen Genua ausgetragen. Die Athlet:innen sind bereits alle vor Ort und halten ihre letzten Trainingseinheiten ab bevor am morgigen Freitag die Vorläufe beginnen. Das Meldeergebnis kann sich sehen lassen mit über 700 Aktiven aus 36 Nationen, darunter auch einige Olympioniken, die direkt aus Paris angereist sind. Insgesamt 287 Boote gehen in den sieben Bootsklassen in die Rennen und kämpfen um die WM-Medaillen auf der Langstrecke. Dieses Jahr kommen die teilnehmerstärksten Coastal-Nationen neben dem Gastgeberland Italien aus Frankreich, Großbritannien, Spanien, USA und Neuseeland. Sie machen mehr als die Hälfte aller Boote aus. Deutschland wird mit zwölf Teams in Genua vertreten sein.

World Rowing zeigt am Samstag und Sonntag die Rennen im Livestream.

Für Team Deutschland sind bei der WRCC 2024 dabei:

CW1x:

Carina Hein (RC Allemannia Hamburg

CM1x:

Malte Hein (RC Allemannia Hamburg)

CM2x:

Werner Stein, Philipp Hollmann (Neusser RV)

CMix2x:

Carina Hein, Malte Hein (RC Allemannia Hamburg)

Nicole Bongartz, Philipp Hollmann (Neusser RV)

Nathalie Dahlitz, Florian Dahlitz (Itzehoer RC)

CW4x+:

Anne Kistenpfennig, Sina Burmeister, Harriet Wappler-Niemeyer, Annika Steinau, Raffaele Di Vitto (S) (Ulmer RC Donau)

Franziska Koesling, Heike Lehmann, Tessa Kuhn, Johanna-Luise Kanwisch, Fabienne Hesse (S) (Bremerhavener RV)

Anna Louisa Kollster, Charlotte Wolff, Jule Tannert, Mona Flathmann, Enya Freudenberg (S) (Erster Kieler RC)

CM4x+:

Max von Buelow, Emil Schmidberger, Moritz Korthals, Moritz Marchart, Elisa Trog (S) (RC Allemannia Hamburg, Stuttgarter RG, Erster Kieler RC)

Tom Fuchs, David Pfarr, Colin Gaugler, Mikel Mardaras, Raffaele Di Vitto (S) (Ulmer RC Donau)

Moritz Schneider, Raoul Overath, Christian Vennemann, Tom Haertwig, Annabel Pooley (S) (Osnabrücker RV)