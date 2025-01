World Rowing-Masters-Regatten bis 2028 terminiert

Für die nächsten drei Jahren hat World Rowing das internationale Spitzenevent der Masters-Ruderinnen und Ruderer mit Bled, Varese und Villach an attraktive Regattaplätze vergeben:

2026: Bled (Slowenien), 9.-13. September

2027: Varese (Italien), 8.-12. September

2028: Villach (Österreich), 20.-24. September

Alle Regattaplätze sind gut aus Deutschland zu erreichen, liegen in landschaftlich ansprechender Umgebung und sind touristisch gut erschlossen. Varese richtet in nahezu jedem Jahr Spitzenevents für European und World Rowing aus, Bled hat neben seiner internationalen Regatta einige Welt- und Europameisterschaften im Erfahrungsschatz. Villach ist eher mit seiner jährlichen internationalen Regatta auf dem Ossiacher See im September bekannt.