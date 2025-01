Zhik wird exklusiver Ausstatter der Nationalmannschaft im Coastal Rowing - Beach Sprint

Der Deutsche Ruderverband e.V. (DRV) und Zhik gehen im Bereich Coastal Rowing - Beach Sprint eine weitreichende Partnerschaft ein. Zhik wird ab sofort exklusiver Nationalmannschafts-Ausstatter für die Wasser- und Landkleidung inklusive Ausrüstungsgegenständen in dieser neuen olympischen Disziplin. Die Partnerschaft ist für den gesamten Olympiazyklus bis zu den Spielen in Los Angeles 2028 geplant und wird in Deutschland durch die Peter Frisch GmbH unterstützt. Die Partnerschaft wurde im Rahmen der boot in Düsseldorf bekanntgegeben.

Für die Sportart Rudern steht 2028 eine historische Premiere an: Zum ersten Mal in der langen olympischen Geschichte wird Rudern mit zwei Disziplinen vertreten sein. Neben dem klassischen Rudern, das in Los Angeles über 1500 Meter ausgetragen wird, werden auch Medaillen in drei Bootsklassen im Coastal Rowing – Beach Sprint vergeben werden.

Coastal Rowing – Beach Sprint, stellt eine gänzlich neue Disziplin mit geringer Historie dar. Sie ist darauf ausgerichtet spektakuläre Bilder und schnelle, unkomplizierte Entscheidungen an universellen und kostengünstigen Wettkampfstätten / Austragungsorten zu liefern. Die Wettkämpfe sind als Events konzipiert und integrieren sich so bestens im Habitat (Sonne, Strand, Meer) des Coastal Rowing – Beach Sprints. Die Anforderungen an die Athlet:innen sind dennoch sehr hoch und erfordern ein hohes Maß an Kraft, Kondition, Koordination, Technik und mentaler Stärke.

„Als olympische Athleten arbeiten wir täglich daran Sekundenbruchteile herauszukitzeln, um bei Europa- und Weltmeisterschaften und nicht zuletzt bei den Olympischen Spielen erfolgreich zu sein. Die richtige Kleidung und Ausrüstung spielt dabei insbesondere im Coastal Rowing – Beach Sprint eine große Rolle. Wir müssen uns darin nicht nur uneingeschränkt bewegen können, sie muss auch atmungsaktiv und schnelltrocknend sein. Ebenso vor Nässe und Kälte genauso wie vor extremer Sonneneinstrahlung schützen. All das bringen die Produkte von Zhik mit. Dazu ein modernes, zeitgemäßes Design. Ich freue mich schon darin auf Medaillenjagd zu gehen,“ äußert sich der zweimalige Olympiasieger 2012 und 2016 im Männer-Doppelvierer Karl Schulze zu seinem neuen Nationalmannschafts-Ausstatter. Karl Schulze wechselte nach den Olympischen Spielen von Tokyo in die Disziplin Coastal Rowing - Beach Sprint und errang dort u.a. 2023 die Bronzemedaille im Coastal Men‘s Solo bei den World Rowing Beach Sprint Finals (Weltmeisterschaften).

Die Partnerschaft des DRV, als größten Ruderverband der Welt, mit der australischen Wassersport-Hochleistungsmarke wird zudem weit über die reine Ausstattung der Nationalmannschaft und Logopräsenz hinausgehen. Gemeinsam mit Athlet:innen und dem Betreuer:innen-Team soll an der stetigen Produktentwicklung mit modernsten Materialien und Herstellungsverfahren gearbeitet werden, um die hochgesteckten Ziele mit Blick auf die Olympischen Spiele 2028 zu erreichen: „Eine Medaille bei der Olympia-Premiere 2028 in Los Angeles ist unser klar formuliertes Ziel. Dafür bedarf es die richtigen Partner an unserer Seite, die uns nicht zuletzt mit ihrer Expertise und Erfahrung aus etablierten Sportarten auf dem Meer weiterbringen können. Ich bin überzeugt davon, dass wir mit Zhik und dem Team der Peter Frisch GmbH genau an der richtigen Adresse sind, wenn es darum geht Athlet:innen und Betreuer:innen perfekt für sportliche Top-Leistungen auszurüsten. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und den gemeinsamen Weg nach Los Angeles 2028,“ freut sich der zuständige Bundestrainer Adrian Bretting auf die Zusammenarbeit.

Alexander Kersten, Vorstand Verwaltung und Finanzen des DRV, ist ebenfalls voller Vorfreude und steckt hohe Erwartungen in die Partnerschaft: „Die Partnerschaft mit Zhik ist für den DRV ein weiterer Schritt zur Stärkung unserer internationalen Wettbewerbsfähigkeit. Die Gespräche waren geprägt von der Überzeugung, dass hier zwei passende Protagonisten im Wassersport zueinander gefunden haben. Der Leitspruch „Made For Water“, den Zhik als Markenclaim führt, steht ebenso für den DRV. Wir freuen uns sehr, dass wir auf dem weiteren Weg in der stark wachsenden Disziplin Coastal Rowing - Beach Sprint von der Expertise einer der erfolgreichsten Ausstatter im maritimen Sport profitieren werden.“

Mat Belcher, CEO Zhik, und zweifacher Olympiasieger im Segeln freut sich auf die Partnerschaft und den Fokus auf Innovationen im Rudersport: „Wir sind stolz, den DRV mit seinem Team im Coastal Rowing – Beach Sprint ab sofort auf dem Weg zu sportlichen Höchstleistungen zu unterstützen und freuen uns auf den engen Austausch mit den Athlet:innen und Betreuer:innen des DRV. Im Kern aller Produkte und Handlungen von Zhik steht ein zentraler Wert: Unsere Produkte sind „Made for Water“. Mit dem DRV haben wir den perfekten Partner gefunden, um weitreichende Erfahrungen aus der Zusammenarbeit mit internationalen Wassersportler:innen zu verbinden und unsere Kompetenzen als innovativer Bekleidungsausstatter auch im Rudersport zu entfalten.“

Hubertus Jürgens, Geschäftsführer der Peter Frisch GmbH, über die neue Partnerschaft mit dem DRV und Zhik: „Wir sind stolz darauf, den Deutschen Ruderverband (DRV) mit technischem Equipment der Marke Zhik zu unterstützen. Besonders begeistert sind wir, den aufstrebenden Bereich des Coastal Rowing mit hochwertiger Ausrüstung von Zhik zu begleiten. Wir freuen uns, unsere Erfahrung aus der Wassersportbranche auszuweiten und sind neugierig auf die junge olympische Disziplin.“

Über Zhik

Zhik ist eine australische Marke, die mit innovativer, funktionaler Segelbekleidung neue Standards im Wassersport setzt. Mit einem klaren Fokus auf maximalen Tragekomfort, technische Höchstleistung und moderne Materialien entwickelt Zhik-Produkte, die Atmungsaktivität, Wasserdichtigkeit und Bewegungsfreiheit perfekt vereinen. Dank enger Zusammenarbeit mit Top-Athleten, unter anderem bei Olympischen Spielen und dem Vendée Globe 2024/2025, hat sich die Marke weltweit einen exzellenten Ruf erarbeitet. Ursprünglich für Olympiateilnehmer konzipiert, bringt Zhik diese Expertise nun verstärkt in den Ruder- und Paddelsport ein. Dabei profitieren Ruderer und Paddler von der gleichen Innovationskraft und Qualität, die Zhik im Segelsport zur ersten Wahl gemacht haben.

In Deutschland wird Zhik seit vielen Jahren durch das erfahrene Team der Peter Frisch GmbH vertreten.