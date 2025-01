Zukunft des Indoor Rowing: Umfrageergebnisse bringen frischen Wind in die Deutschen Ruderergometer-Meisterschaften

Im Masters-Bereich ist die Meinung zu den Renndistanzen gespalten: Etwa die Hälfte der Teilnehmenden bevorzugt 1.000 Meter, während die andere Hälfte weiterhin auf 2.000 Meter setzt. Die Entscheidung fiel zugunsten der 1.000 Meter, die auch in diesem Jahr Teil des Programms bleiben. Ein wiederkehrender Wunsch aus dieser Altersklasse betrifft die Einführung von Leichtgewichtsklassen. Aufgrund der aktuell geringen Meldezahlen ist dies jedoch derzeit nicht umsetzbar.

Großes Interesse zeigte sich bei der Frage nach unterschiedlichen Renndistanzen: Rund 71 % der Befragten sprachen sich für eine größere Vielfalt aus. Die Vorschläge reichten von 500 Metern über 24-Stunden-Rennen bis hin zu 10.000 Metern oder sogar 1.000 Meilen. Insbesondere kürzere Distanzen für Schüler, Studierende und Anfänger stießen auf positive Resonanz. Infolgedessen werden für 2025 erstmals 500-Meter-Rennen in diesen Kategorien ausgeschrieben.

Das Thema Hybrid- oder virtuelle Wettkampfformate beschäftigte ebenfalls viele Teilnehmende, vor allem im Masters-Bereich. Hier gibt es künftig Potenzial, auf die Wünsche einzugehen.

Zukunftsperspektiven

Die diesjährigen Deutschen Ruderergometer-Meisterschaften finden wie gewohnt in Kettwig statt. Für 2026 hat sich Dresden als Austragungsort beworben, mit der Vision, die Veranstaltung in Kombination mit den Europameisterschaften im Indoor Rowing auszurichten. Der Deutsche Ruderverband hat hierfür bereits das erforderliche Expression of Interest-Formular an das European Board eingereicht.

Abschließend lässt sich festhalten, dass das Interesse an Indoor Rowing weiterhin groß ist. Dies spiegelt sich nicht nur in der Umfragebeteiligung, sondern auch in den hohen Teilnehmerzahlen bei der Women’s Rowing Challenge und dem Indoor-Rowing-Sportabzeichen wider.