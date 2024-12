Zukunfts- & Denkwerkstatt im Winterhalbjahr 2025

Der Deutsche Ruderverband lädt herzlich zu den „Denkwerkstätten Verein“ und den „Zukunftswerkstätten der Ruderfrauen“ ein, die in diesem Winterhalbjahr für euch vorbereitet wurden.

Wie bisher handelt es sich um Zoom-Veranstaltungen und ihr könnt euch ganz einfach über martina.schott@rudern.de anmelden. Die Veranstaltungen finden jeweils von 19.30 Uhr bis 21 Uhr statt.

Denkwerkstatt Verein

Am 18.12.2024 von 19.30 Uhr bis 21 Uhr

Am 18.1.24 berichtet uns Gerd Jakobs von der Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V. über Möglichkeiten uns die Arbeit im Vereinsmanagement und beim Training durch Digitalisierung zu erleichtern. Auf dem Programm stehen:

Eine Präsentation von dem durch die BASF SE geförderten Projekt „Sportverein der Zukunft“, das eine Lösung für den Trainermangel im Bereich ambitionierter Erwachsener durch digitale Tools aufzeigt.

Ein Bericht darüber, wie man Digitalisierung in Vereinen Schritt für Schritt aufbaut, ohne sich zu überfordern.

Meldet euch an unter martina.schott@rudern.de

Am 12.2.2025 von 19.30 Uhr bis 21 Uhr

Am 12.2.2025 haben wir ein spannendes Thema, weil es neu und gleichzeitig dringend ist. Julia Sommer vom Mündener Ruderverein 1912 e.V. präsentiert, wie erfolgreich ihr Verein das Thema Indoor Rowing aufgegriffen hat. Sie berichtet nicht nur über das erweiterte Angebot für Mitglieder des Vereins, sondern auch über die Gewinnung neuer Zielgruppen und Vereinsmitglieder sowie der Generierung zusätzlicher Einnahmen für den Verein. Darüber hinaus wird sie uns erzählen, was zu tun ist, um Indoor Rowing zu einem tollen Erlebnis für alle zu machen.

Meldet euch an unter martina.schott@rudern.de

Zukunftswerkstatt der Frauen

Am 8.1.2025 von 19.30 Uhr bis 21 Uhr

Am 8.1.2025 bekommt die „Zukunftswerkstatt der Frauen“ prominenten Besuch. Pia Greiten, Maren Völz, Tabea Schendekehl und Leonie Menzel unsere Olympia Medaillen Gewinnerinnen im Doppelvierer berichten uns über ihre Erlebnisse rund um Olympia. Die Vorbereitung, das Sportfest, das Rennen und was danach geschah. Wir haben die Chance Fragen zu stellen und zu erfahren, was Leistungssport bedeutet und was wir in unseren Vereinen tun können, um junge Frauen dafür zu begeistern.

Meldet euch an unter martina.schott@rudern.de

Am 19.3.2025 von 19.30 Uhr bis 21 Uhr haben wir Alexandra Albert zu Gast. Sie arbeitet als Mentaltrainerin mit Sportler:innen aller Leistungsklassen und wird uns einen spannenden Einblick in ihre Arbeit geben. Wir erfahren, was unter Mentaltraining zu verstehen ist und wie wir es für unseren Sport nutzen können. Eine wunderbare Gelegenheit das eigene Training oder der euch Anvertrauten um eine weitere, wichtige Facette zu erweitern.

Das Team um Dr. Martina Schott freut sich, dieses facettenreiche Programm anbieten zu dürfen.