Bis zum 29. Juli für den Schüler/innen-Achter-Cup anmelden

In diesem Jahr gibt es wieder den Schüler- und den Schülerinnen-Achter-Cup im Rahmen vom Bundesfinale von Jugend trainiert für Olympia in Berlin. Am 15. und 16. September geht es auf der Regattastrecke in Berlin-Grünau um ein Preisgeld von insgesamt 9.000 €, das die Sieger*innen dank der Unterstützung des Deutschlandachters, der Wilo Foundation, der Ruderclub Deutschland Stiftung Rudern und dem Bund Deutscher Schülerruderer sowie der Deutschen Ruderjugend gewinnen können. Teilnehmen können hierbei alle Schulen. Eine Qualifikation zu JTFO ist nicht notwendig. Falls einzelne Sportler*innen an Wettkämpfen von JTFO teilnehmen ist ein Start bei den Achter-Cups dennoch möglich und der Start wird hierbei berücksichtigt.

Alle Personen, die nicht am Bundesfinale von JTFO teilnehmen erhalten zudem einen Zuschuss zu den Reisekosten im Nachgang der Veranstaltung. Die Unterbringung und Verpflegung der Mannschaften erfolgt hierbei in Eigenregie.

Weitere Informationen zu den Achter-Cups finden Sie hier.

Wir freuen uns wieder auf ein großes Meldefeld und spannende Schüler- sowie Schülerinnen-Achter-Cups 2022 in Berlin-Grünau!