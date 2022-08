1. Kieler Coastal Regatta

1972 war Kiel zum zweiten Mal Ausrichter der olympischen Segelwettbewerbe. 50 Jahre danach ist dies ein Grund zum Feiern! Vom 06. August bis zum 08. September 2022 werden am und um den Olympiastützpunkt in Schilksee herum Veranstaltungen unter dem Motto „50 Jahre Olympia Kiel“ stattfinden. Der EKRC wird in diesem Zusammenhang am 3. und 4. September 2022 eine Coastal-Regatta auf der Kieler Förde ausrichten.

Die mit Unterstützung des DRV initiierte Regatta steht unter dem Motto „Kiel ist schon olympisch, Coastal Rowing wird olympisch“.

Wir laden alle Coastal-Ruderinnen und -Ruderer, aber auch neugierige Ruderinnen und Ruderer, die das Coastal-Rowing einmal ausprobieren wollen, ganz herzlich zu unserer Regatta ein.

Kiel-Schilksee bietet aufgrund seiner Infrastruktur und seines Knowhow, internationale Wettkämpfe zu organisieren und auszutragen, auch für das Coastal-Rowing optimale Bedingungen. Seid dabei, wenn wir aktiv für das Erlebnis Coastal-Rowing als Ergänzung zum „klassischen“ Rudern werben.

Der Start befindet sich direkt auf dem an das Olympiazentrum Schilksee angrenzenden Strander-Strand. Am Samstag steht die Langstrecke über 4 Kilometer auf dem Programm; am Sonntag wird der Sprint gestartet, bei dem ihr in den Wellen der Kieler Förde das echte Coastal-Rowing-Gefühl erfahrt. Das wird für alle Ruderinnen und Ruderer, die einmal etwas Besonderes erleben möchten, sicherlich zu einem unvergesslichen Erlebnis werden.

Habt Ihr Lust, einen Hauch von olympischem Flair zu spüren und dabei noch selbst aktiv zu werden? Dann seid dabei!

Alles rund um die Regatta findet Ihr auf unserer Homepage (ekrc.de/coastal). Neben der Ausschreibung und dem Meldeportal findet ihr dort auch Informationen zu Übernachtungsmöglichkeiten in Kiel, Schilksee und Strande, sei es im Zelt oder im Hotel.

Ergänzend zur Regatta freuen wir uns, mit Volker Fritz (rowing-in-europe.com/de/tours/) einen Partner gefunden zu haben, der Neugierigen und Interessierten an den Tagen vor der Regatta vor Ort die Möglichkeit bietet, das Coastal Rowing einmal auszuprobieren. Die perfekte Vorbereitung für Neueinsteiger auf die Regatta.

Wir freuen uns auf Euch in Kiel