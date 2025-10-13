11. Kiwi-Treffen in Berlin, 12. – 14. September 2025

Seit nunmehr 17 Jahren treffen wir uns inzwischen jährlich mit den Mitgliedern der 1978-er Ruder-Nationalmannschaft, die auf dem Lake Karapiro in Neuseeland stattfand. Erstmalig fand das Treffen 2008 Jahre in Lübeck bei Peter-Michael Kolbe statt, danach reihum in anderen deutschen Städten, einmal sogar in Genf. Jedes Mal ein anderer Gastgeber, eine andere Stadt, ein anderes Ruderrevier und ein vielfältiges Rahmenprogramm.

In diesem Jahr ging es nach Berlin mit einem sehr abwechslungsreichen Programm. Die Organisatoren hatten sich jede Menge einfallen lassen, um das verlängerte Wochenende mal wieder zu einem unvergesslichen Ereignis werden zu lassen.

Rudern ist natürlich bei jedem Treffen der sportliche Höhepunkt, wir danken dem Potsdamer Ruderclub für die freundliche Aufnahme und die Bereitstellung der Boote, und dem RC Welle Poseidon für die anschließende Stärkung.

Außerdem angeboten wurde eine Dampferfahrt auf dem Wannsee, Radfahren entlang der innerdeutschen Grenze und Besuche beim Schloss Cecilienhof, im Haus der Wannseekonferenz und in der Liebermann Villa.

„Es verbindet uns ein unsichtbares Band“, so formulierte es einer unserer Ruderkameraden und wir alle sind uns darüber einig. Dass dieses Band uns auch diejenigen nicht vergessen lässt, die schon von uns gegangen sind, zeigte die bewegende Stille nach der Vorführung einer Filmreportage über Peter-Michael Kolbe. Michel verstarb Ende 2023 viel zu früh und der Film brachte unseren Ruderkameraden und Freund noch einmal in unsere Mitte zurück.

Vielen Dank an die diesjährigen Gastgeber und an Maximilian Heinze, dem langjährig für den Deutschen Ruderverband tätigen Physiotherapeuten, bei dem wir am Freitag zu Gast sein durften.

Das nächste Treffen wird Mitte September 2026 in Heilbronn sein, und wir zählen schon die Tage.