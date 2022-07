117. DRV-Damenwanderfahrt "Seen im Salzkammergut"

Dieser Tag war ausschließlich dem Grundlsee gewidmet. Er liegt auf 732 m ü. A. und misst an seiner tiefsten Stelle 64 Meter. Bei unserer Ankunft am Ersten Steirischen Ruderclub Ausseerland nieselte es nur noch leicht und der See war spiegelglatt. Heinz Ruth begrüßte uns herzlich und half uns sogleich, die beiden Boote zu Wasser zu lassen. Die Boote waren im besten Zustand: ein Renn-Gig 4er + und ein C-4er +. Damit alle im Renn-Gig Boot an ihrer Rudertechnik feilen konnten, tauschten die Mannschaften nach der ersten Seeumrundung die Boote. Im Tagesverlauf frischte der Wind dann auf, so dass eine dritte Runde am frühen Nachmittag nur noch im C-4er möglich war. Die Nichtruderinnen eröffneten deshalb für sich die Bade- und Eissaison.