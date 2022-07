118. DRV-Damenwanderfahrt "Seen in Kärnten"

"Der Ossiacher See ist der drittgrößte See in Kärnten und international bekannt durch die Rowing Challenge. Diese Regatta wird vom Ruderverein Villach von 1881 alljährlich im September ausgetragen - und per Livestream übertragen, so dass man aus der Ferne schon einen Eindruck von dem wunderbaren Gewässer bekommen kann. Und tatsächlich ist der See wie im Film so schön klar, grün und glatt aufgrund der bewaldeten und schützenden Berge ringsherum. Schilf am Rand weist die naturbelassenen Uferstriche aus.

Ricci, der Hüttenwirt im Verein zeigt uns die beiden weißen 4x+, mit denen wir auf Seeumfahrt gehen. Die Luftkästenboote sind sicher, bieten aber nicht den Stauraum, den man beim Wanderrudern gerne nutzt für all das, was man für einen mehrstündige Fahrt gerne bei sich hat. Mittagsrast machen wir aber gerne an beiden Tagen am Ruderverein, wo uns Ricci sehr entgegenkommend serviert, was die Vorratskammer hergibt. Wir sitzen auf der blumenumrankten Terrasse und erfrischen uns nach der Nachmittagstour mit kühlem Bad.

Kulinarisches Highlight sind die Kärntener Kasnudeln, handgeformte Riesen-Ravioli, gefüllt mit Frischkäse und leckerem Beiwerk. Da fühlen wir uns im Ruderverein wie in der Großfamilie daheim. Wir kommen sehr gerne wieder!"

von Vera Bub und Martina Keiser