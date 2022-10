15 deutsche Ruderinnen und Ruderer mischen die Beach Sprint Finals auf

Nach den World Rowing Coastal Championships (7.-9. Oktober) finden am kommenden Wochenende (14.-16. Oktober) die World Rowing Beach Sprint Finals in Saundersfoot, Großbritannien, statt. Über 250 Aktive aus 24 Nationen haben für die dritte Auflag des Sprintdistanz gemeldet.

Bei diesem Format laufen die Sportlerinnen und Sportler über den Strand zu ihren Booten, rudern dann 250 m raus aufs Meer, umrunden dabei im Slalom-Style drei Boyen, dann geht es zurück an Land, raus aus den Booten und mit einem Sprint über die Ziellinie. Vor allem für die Zuschauer ist dies ein sehr spannendes und attraktives Format.

Ausgeschrieben sind insgesamt vier Bootsklassen (CM1x, CW1x, CMix2x und CMix4x+). Auch die Junioren können bei dieser Regatta in fünf Rennen (CJM1x, CJW1x, CJM2x, CJW2x, CJMix2x) teilnehmen.

Schulze muss verletzt absagen

Insgesamt 15 deutsche Ruderinnen und Ruderer sind in Wales am Start. Doppel-Olympiasieger Karl Schulze (Berliner RC), der seine Premiere auf internationaler Coastal-Bühne feiern wollte, musste seinen Start aufgrund eines kürzlich zugezogenen Kreuzbandrisses leider absagen.

Zeitplan

Am Freitag um 08.15 Uhr werden die ersten Aktiven ins Rennen geschickt. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag finden Medaillenentscheidungen statt. Den kompletten Zeitplan findet ihr hier.

Livestream

Neben einem Audiostream für alle Rennen, bietet worldrowing am Samstag und Sonntag auch einen Videostream auf ihrem YouTube-Channel an.

Team Deutschland:

CJM1x: Lino Zastrow

CJW1x: Monika Bundschu

CJM2x: Johannes Hopf, Manuel Mützel

CJW2x: Elisa Romer, Monika Bundschu

CJMix2x: Benjamin Pfarr, Carla Strassburger

CW1x: Levke Schacht

CMix2x: Jurek und Pauline Sauter

CMix4x+: Harriet Wappler-Niemeyer, Jonas Karthaus, Robin Göritz, Annika Steinau und Raffaele Giuseppe di Vitto