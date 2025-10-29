2. Gießener Ergo-Cup ist wieder Hessische Landesmeisterschaft

Ready. Attention. Row! – So wird erneut das Startkommando zum zweiten Gießener Ergo-Cup lauten. Nachdem die Premiere im vergangenen Jahr extrem gut angenommen wurde, freuen wir uns als Regatta-Verein Gießen, am Samstag, 13. Dezember 2025, in der Turnhalle A der Herderschule die Ergometer wieder zum Glühen zu bringen. Und das Besondere: Der Ergo-Cup ist zugleich die 22. Hessen Open – Hessische Landesmeisterschaften im Ergometerrudern.

Als Ausrichter gemeinsam mit dem Hessischen Ruderverband versprechen wir ein kompaktes, zuschauerfreundliches Format, bei dem für alle etwas dabei ist. Von 350m bis 2000m, vom Einer bis zum Staffelrennen bei allen Rennen erwarten wir erneut enge Duelle, schnelle Splits und eine großartige Atmosphäre direkt an den Ergometern.

Der erste Start erfolgt um 10:00 Uhr, die Rennen laufen im dichten Takt über den Tag. Gerudert wird wie gewohnt auf Concept2 Indoor-Rowern.

Sportlich rechen wir mit einem ähnlich hochkarätigen Meldefeld wie im letzten Jahr beispielsweise im Männer Einer um den zweifachen lokalen Olympiateilnehmer Marc Weber. Wir freuen uns auf eine volle Halle, faire Rennen und eine mega Stimmung.