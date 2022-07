2. RBL-Renntag in Berlin 2022

Der zweite Lauf der Ruderbundesliga 2022 in Berlin Tegel steht kurz bevor. Mit dem RC Tegel und der RU Arkona haben wir zwei sehr engagierte und motivierte Partner in Sachen RBLEvents an unserer Seite.

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und wir hoffen sehr, dass Teams, Fans und Besucher*innen wieder einen runden und erfolgreichen Renntag erleben werden.