Ruderin Anja Noske, ehemalige Weltmeisterin und Olympiafinalistin, ist eines der Gesichter einer Image- und Werbekampagne des niedersächsischen Kultusministeriums für den Beruf der Lehrerin und des Lehrers. „Ich freue mich sehr, ein Teil der Kampagne zu sein, weil ich mich selber nach einigen Umwegen dazu entschieden habe, den Beruf, den ich hier nun bewerben darf, zu ergreifen. So kann ich meine Passion für Sport und die Natur sowie damit verbundene Werte an nachfolgende Generationen weiter geben und darf Heranwachsende auf ihrem Weg zu einer selbstbestimmten Persönlichkeit begleiten. Besonders wichtig sind mir dabei der gegenseitige Respekt und Verantwortung für die Bildung junger Menschen. Diese Seiten des Lehrberufs werden mit der Kampagne `Job mit Klasse´ meiner Meinung nach perfekt vermittelt“, lautet Ihre Begründung für dieses Engagement.

Der Niedersächsische Kultusminister Grant Hendrik Tonne hatte am 20. Dezember 2019 den Startschuss zu der Initiative gegeben. Der Slogan lautet „Job mit Klasse“ und wurde von der Madsack Medienagentur entwickelt. Mit dabei sind Carlotta Truman, Sängerin aus Hannover, Anja Noske, Ruderin aus Lüneburg und Andreas Toba, Kunstturner aus Hannover. Die Kampagne fuße auf zwei Säulen, erläuterte Kultusminister Tonne. „Wir wollen `Danke´ für die wertvolle Arbeit unserer Lehrerinnen und Lehrer sagen und damit Anerkennung und Wertschätzung ausdrücken. Die allermeisten von uns haben eine Lehrerin oder einen Lehrer in ihrer Erinnerung, mit der oder dem wir etwas Besonderes verbinden. Da setzen wir an und freuen uns, mit Anja Noske, Carlotta Truman und Andreas Toba drei Persönlichkeiten gefunden zu haben, die sich bei ihren Lieblingslehrerinnen und -lehrern bedanken“, erklärt der Kultusminister. Denn gesellschaftliche Anerkennung und Wertschätzung seien wichtige Faktoren, um die Attraktivität des Lehrerberufes weiter zu steigern. „Zugleich werben wir aktiv um junge engagierte Menschen für den Beruf der Lehrerin und des Lehrers. Das machen wir über eine Internetplattform. Dort bekommen Interessierte kompakte Informationen über die vielfältigen Möglichkeiten, Lehrer zu werden.“

Zu Beginn des Jahres 2020 startet das Webportal unter www.Lehrer-werden-in-Niedersachsen.de und www.Lehrerin-werden-in-Niedersachsen.de. Es steht als zeitgemäße Landingpage mit tiefem Informationsangebot im Zentrum. Interessierte erhalten passgenau Orientierung und Hilfestellung für den Einstieg in den Lehrerberuf sowie Absprungpunkte zu weiterführenden Informationen auf verbundenen Websites von Ministerien, Ämtern und Universitäten. Ein Webportal bietet umfassende Informationen, eine Werbekampagne sorgt mit prominenten Gesichtern für Aufmerksamkeit.