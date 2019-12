Der DRV wird wieder in Zusammenarbeit mit dem dänischen Ruderverband (Dank Forening for Rosport) einen Langtursteuerlehrgang durchführen. Dieser Lehrgang vermittelt alle notwendigen Kenntnisse, um an der Ostseeküste Ruderfahrten sicher durchzuführen.

Der Lehrgang findet vom 6. bis 8. März 2020 in der Ruderakademie Ratzeburg statt. Details zu Lehrgang findet man hier.

Das Kursmaterial in deutscher Sprache ist hier zu finden.