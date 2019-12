Am heutigen Samstag hat der bisherige stellvertretende Vorsitzende Moritz Petri seine Kandidatur um den Vorsitz des Deutschen Ruderverbandes gegenüber dem Präsidium und den in Hannover versammelten Gremien des Verbandes bekanntgegeben. Der in Osnabrück aufgewachsene Jurist mit Wohnsitz in Schäftlarn bei München ist bereits seit 2013 Mitglied des DRV-Vorstands. Zuvor hatte er sich seit 2010 als Vorsitzender der Deutschen Ruderjugend Verdienste um den Nachwuchssport erworben.

„Respekt vor dem Amt“

„Ich freue mich natürlich über die Kandidatur, habe aber auch großen Respekt vor dem Amt. Ich würde in große Fußstapfen treten“, so Moritz Petri und ergänzt: „Für mich ist aber auch klar, dass das Ganze nur mit einer großen Mannschaftsleistung möglich ist.“ Seine Familie und sein Arbeitgeber stehen voll und ganz hinter dieser Entscheidung. „Ich habe das in den vergangenen Monaten ausführlich mit meiner Familie diskutiert. Sie unterstützt mich voll und sagt ‘entweder ganz oder gar nicht‘. Auch mein Arbeitgeber unterstützt weiterhin das ehrenamtliche Engagement."

Die Wahlen zum Vorstand und Präsidium des Deutschen Ruderverbandes finden turnusgemäß am 30.10.2020 in Schweinfurt statt. Der scheidende Vorsitzende Siegfried Kaidel hatte bereits im vergangenen Jahr bekanntgegeben, dass er nicht für eine weitere Amtszeit zur Verfügung steht und in diesem Rahmen auch den Vorsitz der Sprechergruppe der Spitzenverbände des DOSB niedergelegt. Über die Kandidatur von Moritz Petri zeigte sich Kaidel erfreut. „Ich freue mich, dass Moritz sich dieser Aufgabe stellt. In seiner bisherigen Arbeit als mein Stellvertreter hat er gezeigt, dass er dieser Aufgabe gewachsen ist.“