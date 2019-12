Ein Schritt in Richtung: Gemeinsam gegen Gewalt im Sport

Die Deutsche Ruderjugend (DRJ) und der Deutsche Ruderverband (DRV) sprechen sich ganz klar gegen jegliche Form von Gewalt aus, sei sie psychischer, physischer oder sexueller Natur. Mit der Initiative Be strong, say NO! – gegen Gewalt im Sport möchten wir eine „Kultur des Hinsehens“ schaffen, präventiv arbeiten und das Thema in den Mitgliedsvereinen des Deutschen Ruderverbands integrieren.

Und diese Integration nimmt Form an. So geschah etwas ganz Besonderes bei dem 25. Nikolaus-Ergomterrudern der Kinder und Junior/innen im Sportclub Berlin-Köpenick e.V., zu welchem es sich auch Karsten Finger, Vorsitzender des LRV Berlin, nicht nehmen ließ anwesend zu sein, um die Siegerehrungen durchzuführen. Wir konnten die erste Plakette überreichen und zwar an den Ruderclub Turbine Grünau e. V. in Berlin. Nicht nur für die DRJ und den Verein selbst ist dies ein starkes Zeichen, sondern auch für die Allgemeinheit.

Wir freuen uns, dass der RC Turbine Gürnau mit ihrer Jugendschutz- und Gleichstellungsbeauftragten Sabine Duhrmann ein Zeichen setzt und alle Anforderungen erfüllt, um die Plakette Be strong, say NO! - gegen Gewalt im Sport - zu erhalten und nach außen hin ein Signal zu senden. "Ich freue mich über so viel Engagement, besonders zu diesem sensiblen Thema und dass sich Sabine dieser Verantwortung stellt. Es ist wichtig ein Zeichen gegen Gewalt im Sport zu setzen und Aufklärungs- sowie Präventonsarbeit zu leisten. Viele Vereine teilen diese Werte ohnehin, es muss nur für alle sichtbar gemacht werden", so Paula Scholz, DRJ-Vorstandsmitglied, die die Ehre hatte die Plakette vor Ort zu überreichen. In ihrer kurzen Ansprache ging sie ebenfalls darauf ein, dass man sich diesen Einsatz gut zum Vorbild nehmen kann und wir hoffen, auch andere Vereine mit diesem Statement zu erreichen.

Diese Plakette ist nun zwei Jahre gültig. Sie ist nicht einfach ein Aushängeschild für den Verein, sondern bedeutet eine gewisse Verantwortung gegenüber den Vereinsmitgliedern, aber auch allen anderen. Denn jegliche Form von Gewalt sollte ausdrücklich unterbunden werden.

Sie interessieren sich für die Initiative Be strong, say NO! - gegen Gewalt im Sport? Dann lesen Sie hier mehr dazu.