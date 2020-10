Begrenztes Teilnehmerfeld

Der Ratzeburger Ruderclub startete am vergangenen Samstag (24.10.2020) ein neues Regattaformat. „Diese Regatta greift die Idee auf, dass in einem Rennen Weltklasseruderer und Breitensportler gemeinsam rudern“, so RRC-Chef Dr. Thomas Lange. Er erinnert damit an den Armada-Cup in Bern, der dort zuletzt 2018 ausgetragen worden war. Langes Regattaaufruf folgten letztendlich 122 Ruderinnen und Ruderer aus ganz Deutschland (und sogar eine Teilnehmerin aus der Schweiz). Zunächst war dabei das Interesse noch durchaus stärker gewesen, unter den sich verschärfenden Pandemiebedingungen sowie den damit verbundenen Unsicherheiten über Reisebedingungen reduzierte sich das Feld dann aber auf 122 Aktive. Auch die Durchführung der Regatta musste den Pandemiebedingungen Tribut zollen, dank der aktiven Unterstützung durch alle teilnehmenden Sportler und dank der umsichtigen Organisation durch Regattaleiterin Ulrike Hein und ihrem „rechten Arm“, Ratzeburgs Leitendem Trainer Christian Wärmer, lief aber alles wie am Schnürchen.

Die ersten Gewinner

Mit nur wenigen Minuten Verzögerung ertönte das Startsignal und das Feld begab sich - bei letztlich herbstlich freundlichem Wetter und mäßigem Wind - aus dem Schatten des ehrwürdigen Ratzeburger Domes auf das „offene Wasser“ des Ratzeburger Sees. Zwei 90-Gradkurven und eine Wende waren in den Einern zu absolvieren, ehe am Ende der 7,5km langen Distanz Sonnenschein und Sieger-Cups auf die Gewinnerin und den Gewinner warteten. Joachim Agne (ARV Würzburg) unterbot die vom Veranstalter kalkulierte Zeit von 30min und powerte mit 29:31min ins Ziel. Die schnellste Dame war Cora Loch (RG Hansa Hamburg +4:54min). Geehrt wurden darüber hinaus auch die Altersklassen.

Überraschende Coastal-Teilnehmer

Zwei Teilnehmer waren scheinbar auf ärgeres Wetter in Ratzeburg vorbereitet und starteten mit Coastal-Booten (was der Veranstalter „außer Konkurrenz“ auch auszeichnete). Nötig waren diese Vorkehrungen zu dem Beginn der Ratzeburger Rowing Challenge wirklich nicht. Der Ratzeburger See bot einen goldenen Herbst und goldige Bedingungen. Deutschlands Regattalandschaft - die in diesem Jahr ohnehin stark ausgedünnt ist - wäre in jedem Falle auch in Zukunft Gewinner, sollten die Ratzeburger zur Wiederholung des Armada Cup einladen.