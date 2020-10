Was ist sicher? Was ist möglich? Was kann getan werden? Diese Fragen stellte sich der Vorstand des Ruderklubs am Baldeneysee vor einiger Zeit, als es darum ging, die für den Herbst geplante Langstreckenregatta ausfallen zu lassen oder eine Austragung zu ermöglichen. Schnell wurde klar, wenn es rechtlich möglich ist und ein Konzept entwickelt werden könnte, welches eine maximale Sicherheit für die Ruderer und Betreuer sicherstellt, soll die Regatta stattfinden. Nun steht sie an, die 2. RaB-Langstreckenregatta am 24.10.2020.

Wettkampf mit Hygienekonzept

Den Organisatoren war klar, dass die Grundvoraussetzung für Hygiene in der Coronazeit Abstand ist. Daher entstand der Plan, die Regatta möglichst weitläufig, nämlich unter Nutzung sämtlicher dem Verein zur Verfügung stehender Fläche sowie dem Regattahaus der Stadt Essen, auszutragen. Das Hygienekonzept sieht darüber hinaus das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung vor, sowie ausreichend Möglichkeiten zur Desinfektion der Hände.

Die Handicap Regatta

Das Rudern, insbesondere im Breitensport, lebt von der Heterogenität der Mannschaften. Jung und Alt, Mann und Frau, ehemaliger Leistungsruderer und Quereinsteiger, allerlei Mannschaftskonstellationen rudern regelmäßig zusammen. Wer den Wettkampf schätzt, möchte auch hier gerne einen Vergleich ermöglichen. Die Handicap Regatta bietet die Möglichkeit dieses Vergleichs. Hier können sich die Seniorin und die Master F messen. Der Spaß beginnt hierbei schon bei der Planung des Bootes. Wie kann ich den Faktor und die individuelle Stärke am besten miteinander verbinden? Welche Bootsart bietet den besten Schnitt aus Geschwindigkeit und Faktor? Diese Knobelei bietet schon so manchen Spaß bei der Planung. Die Handicap Regatta ermöglicht diese Art des Wettstreits durch ein großes, gegenseitig konkurrierendes Teilnehmerfeld. Kein Rennen, bei dem man lediglich - mangels Gegners - gegen die Uhr fährt; hier fährt jeder gegen jeden. Spannung bis hin zur Siegerehrung ist garantiert.

Moderne Regattagestaltung

Die Organisatoren der Regatta möchten eine gut organisierte Regatta unter Verwendung professioneller Strukturen und modernster Technik ermöglichen. Die Ambition war von Anfang an, keine Nachbarschaftsregatta durchzuführen, sondern Schritt für Schritt eine Großveranstaltung zu entwickeln, die attraktiv für Rudervereine im gesamten Bundesgebiet ist. So wird die Regatta für die Zuschauer am Vereinsgelände auf Videoleinwänden übertragen. Aber auch die Daheimgebliebenen können die Regatta via Livestream im Internet verfolgen. Auch ist es den Organisatoren, die ihre Fertigkeiten bereits bei der Organisation unzähliger Hügelregatten erproben konnten, gelungen, den erfahrenen und stets geschätzten Regattasprecher Michael Hein zu verpflichten. Dieser wird mit gewohnten Wortwitz und Fachwissen durch die Regatta leiten.

Der Ruderklub am Baldeneysee hofft, eine sichere und erfolgreiche Regatta auszurichten, ein guter Gastgeber für die teilnehmenden Vereine zu sein und einen guten Ausblick auf die 3. RaB-Langstreckenregatta im Herbst 2021, die hoffentlich nicht mehr im Zeichen des Coronavirus steht, zu ermöglichen.