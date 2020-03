Nach einem starken Endspurt mit erhöhter Schlagzahl konnten genug Mannschaften für die 12. Saison der Ruder-Bundesliga gefunden werden.

Insgesamt 18 Männer- und acht Frauen-Achter werden in diesem Jahr in der stärksten Sprint-Liga der Welt wieder an den Start gehen. Damit ist die Anzahl gegenüber der Saison 2019 stabil geblieben. Allerdings hat die Liga mit jeweils zwei Mannschaften aus Bremen und Wurzen, Lübeck, Bad Waldsee und Waltrop gleich sieben Abgänge zu verkraften, welche durch zwei Teams aus Hamburg und je eine Mannschaft aus Osnabrück, Kassel, Erlangen, Dortmund und Essen-Kettwig kompensiert werden konnten. Wir freuen uns also auf viele neue Gesichter.

Wie im vergangenen Jahr auch, wird es zwei Ligen - eine Frauen- und eine Männer-Liga - geben.

Das RBL-Kernteam arbeitet nun fieberhaft mit den Ausrichtern an der Organisation der Renntage, damit es auch in diesem Jahr begeisternden Rudersport unter perfekten Bedingungen mit vielen Gänsehautmomenten geben wird.

Von den Neulingen werden noch die Vereinslogos/-wappen benötigt. Alle noch fehlenden Informationen in den Lizenzanträgen sind bitte so schnell wie möglich, spätestens bis zum 24.04.2020 nachzureichen.

Weitere Informationen zu den Renntagen folgen in den kommenden Wochen.